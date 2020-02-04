【武漢肺炎】內地人深圳灣赴港被勸返　深圳邊檢：港方或阻止

新型冠狀病毒疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日（3日）宣布封閉多個關口，今日（4日）起僅保留深圳灣、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及機場口岸。 今日有內地居民持有效簽證赴港被勸返。《香港01》記者以內地居民的身份，致電深圳灣出入境邊檢站查詢，工作人員指內地居民即使持有效旅遊簽證亦不建議出境，指「沒有香港身份證，就不要去了」，又指港方或會阻止入境。 就深圳邊檢指港方可能會阻止內地人入境的說法，記者正向入境處查詢。

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《香港01》接獲消息指，有內地居民持有效赴港簽證在深圳灣關口被截停。記者以內地居民的身份，致電深圳灣出入境邊檢站查詢，表示自己持有效個人遊簽注，工作人員指沒有香港身份證則不建議出行，並指「即使放你過去，香港的關口也可能退回。」

有持探親簽注（T簽）的家長也向《香港01》表示，今日曾向深圳邊檢查詢，工作人員告知「沒有香港身份證就不建議你過去」。

上海公安局向市民發短訊，建議不要前往港澳。

另外，有上海市民收到上海公安局的短訊，指「目前港澳地區已採取出入境限制措施，如您現在赴港澳旅遊很可能會被阻止入境並退回，建議您推遲赴港澳旅遊的行程，以免造成不必要的麻煩和損失。」

就內地部門指香港或會禁內地人入境的說法，《香港01》正向入境處查詢。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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今早記者在深圳灣口岸採訪封閉羅湖等口岸後首日的客流，期間大多為港人返港。