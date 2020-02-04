【武漢肺炎】香港民研：港府抗疫表現評分僅1.7分　不滿意率達75%

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，香港民意研究所今日（4日）公佈「民主社區互助共融」研究報告，香港市民對港府應付武漢肺炎的表現評分只有1.7分（滿分為5分），不滿意率達75%。 另外，在民研亦訪問香港市民對各地人民及政府的觀感，香港、澳門及中國政府好感淨值創有紀錄以來新低，台灣則創有紀錄以來新高。

香港民研主席鍾庭耀指港府是次抗疫表現不佳，只有1.7分，兩個組群對港府抗疫的不滿意率皆達75%，反映港府抗疫工作未得市民支持。（陳綽嵐攝）

研究調查於1月29日至2月4日，以網上問卷方式進行，調查對象分為兩個組群，包括1762名香港市民代表組群，以及19536名香港市民自結組群。

香港民研主席鍾庭耀，指港府是次抗疫表現不佳，以滿分5分計，只有1.7分，兩個組群對港府抗疫的不滿意率皆達75%，反映港府抗疫工作未得市民支持。他呼籲特首尊重科學數據，正視民調結果及專家意見，以科學專業理性分析及處理疫情，而非只顧面子及人情，因不希望回應醫護罷工訴求而拒絕封關。

另外，港人對港府的好感淨值為負61%；對中國政府的好感淨值為負36%；對澳門政府的好感淨值為負4%，皆創1997年有紀錄以來新低。相較之下，港人對台灣政府的滿意淨值達37%，與港府相差甚大，創有紀錄以來新高。港人對各地政府好感度調查日期為1月20至21日，當時香港未有確診武漢肺炎的個案。

時事評論員馮智政表示，處理疫情是一個政府挽回民望、展現管治能力的機會，可惜香港政府表現遜色。（資料圖片/盧翊銘攝）

逾七成受訪者支持全面封關 港府處理疫情不當

時事評論員馮智政表示，處理疫情是政府挽回民望、展現管治能力的機會，可惜香港政府表現遜色，相比之下，台灣、澳門兩地政府的處理手法令香港市民更滿意，大中華地區面對的問題相約，做法卻有不同，有比較之下令市民對港府更添不滿。在研究報告中，代表組群有78%受訪市民支持全面封關，香港市民自結組群亦有74%受訪者支持全面封關，鍾庭耀認為，即使政府循一個正確方向對抗疫情，重新建立市民對政府的信心亦不容易。