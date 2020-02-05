【武漢肺炎】唐英年倡截經內地入境者　石崗軍營迪士尼酒店作檢疫

武漢肺炎疫情持續，友好協進會會長唐英年今日（5日）就對抗疫提出三項建議及一個呼籲，包括對任何來自內地或14日內曾到內地的非本港居民入境，進行嚴格限制，如非特殊需要，暫拒入境，若准許入境，也需要提供完備的醫學資料，並佩戴電子手環，以掌握其在港行蹤。 現時港府只安排了麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營轉作為檢疫中心，唐英年建議，政府應徵用迪士尼3間酒店作為隔離區、在迪士尼旁空地建設新的檢疫中心、加快鯉魚門隔離區的建設，及考慮使用石崗部分軍營作檢疫中心。

香港友好協進會會長唐英年建議，政府應對任何來自內地或14日內曾到內地的非本港居民入境，進行嚴格限制，如非特殊需要，暫拒入境，若准許入境，也需要提供完備的醫學資料，並佩戴電子手環，以掌握其在港行蹤。（資料圖片/高仲明攝）

唐英年又建議，14日內曾到訪內地的本港居民回港，要安排在指定地點進行14日隔離觀察；至於居住在深圳或周邊城市但在港工作的本港居民，則建議政府責成其公司暫時讓他們留家工作，或在港安排住宿，由政府給予一定補貼；而因工作需要必須經常往返兩地的本港居民，如在深圳工作的醫護人員、物流人員等，政府應做出特殊安排，並責成相關責任機構訂立嚴格防疫消毒制度，務求保證安全。

政府應將口罩等防疫物資列為儲備商品

在規管抗疫物資、穩定物資供應方面，唐英年建議，政府應按照《儲備商品條例》規定，將口罩等防疫物資列為儲備商品，進行統一採購、調配及發放，同時嚴格管理市面上哄搶囤積、高價售賣的現象，以舒緩恐慌、穩定人心。

唐英年表示，當前抗擊疫情已經進入緊急時刻，香港友好協進會將接受捐贈或以採購形式，按一定程序妥善發放給長者、兒童等最需要的群體，以共度時艱。身兼香港江蘇社團總會會長的唐英年亦呼籲會員，若有多出的物資，如口罩、消毒液、搓手液及消毒濕紙巾等，可以捐贈秘書處，再分配予有需要的人士。