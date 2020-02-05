【武漢肺炎】鍾庭耀向林鄭發公問信　籲不要鬥氣　放權予專家小組

武漢肺炎疫情嚴峻，本港至今累計有21宗確診個案，特首林鄭月娥今日(5日)於記者會上表示，昨日3宗確診個案沒有外遊紀錄，屬本地感染個案，社會傳播機會大增。 香港民研主席鍾庭耀今日向特首發公開信，指深感疫情嚴峻，希望特首可下放權力予公眾信任的醫學專家，由專家小組全權負責應否封關等事宜；在醫護罷工問題上，懇請特首不要鬥氣。

鍾庭耀向特首發公問信，籲放權予專家小組處理疫情。(香港民研fb)

在公開信內容主要有四點，鍾庭耀表示，「是基於本人相信在處理疫情民情的時候，一定要科學先行，政治殿後，兼且把個人榮辱拋諸腦後」。

首先鍾庭耀希望特首可讓科學回歸科學，政治回歸政治，在處理疫情的時候，把權力下放給公眾信任的醫學專家，包括袁國勇、何栢良、沈祖堯等專家，讓他們全權負責有關「封關」事宜；並懇請特首不要鬥氣，讓專家小組按照科學證據和專業研判全權負責、處理醫務人員包括參加工業行動者的訴求。

鍾庭耀冀特首收回成命，不應限制公務員佩戴口罩。(資料圖片/周穎瑤攝)

第三，鍾庭耀希望特首收回成命，不應限制公務員佩戴口罩，認為「需要保護每一個香港人，不分政見，不分貴賤」。最後，鍾引用香港民研最近「社區健康」調查結果，指不少市民希望政府可重點保護老弱傷殘和基層人士，故建議政府除全力支援醫護人員之外，亦要撥出部份口罩，免費派發給予相關人士。

