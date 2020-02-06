【武漢肺炎】民建聯促增本地口罩生產線　販商自購5萬口罩派同業

新型冠狀病毒的疫情下，全港市道皆受影響，有部分職業要求員工放無薪假期。民建聯今早(6日)向政府請願，要求政府將100億抗疫基金擴展至供中小企申請，讓僱主更體恤員工待遇，又要求政府採購口罩應特事特辦，加快穩定口罩供應。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，已有2家本地商家希望增加本地口罩生產線，希望政府採納意見。 另一立法會議員柯創盛表示，希望政府就疫情盡快回應，建議在新一份財政預算案中，要推出短、中、長期措施，保障本港家庭，包括延長去年為學生提供2500元學費津貼、其他雜費資助等，他亦建議政府推出兒童醫療券，幫助基層市民解難。

由本地街市販商成立的「販商抗疫連線」，成功採購了5萬個口罩及其他防疫用品，分發給全港各區街市的販商，並向他們宣傳抗疫重要性。（周禮希攝）

民建聯家庭事務委員會主席鍾家敏指，不少家長日常都要上班，相信僱主安排無薪假期，對很多家庭的影響嚴峻，希望政府能夠提供支援。

教育方面，鄭泳舜指，教育局應向校方建議，向學童提供在家學習安排的指引，並希望豁免幼稚園學費、校巴費用等。葛珮帆指，希望政府加強兒童托管服務，支援雙職家長，採購兒童口罩，又呼籲僱主讓家庭有更多彈性時間工作。

「販商抗疫連線」自購5萬口罩派同業

此外，由本地街市販商成立的「販商抗疫連線」，成功採購了5萬個口罩及其他防疫用品，分發給全港各區街市的販商，並向他們宣傳抗疫重要性。販商抗疫連線召集人陳錦榮指，預料3至4天內會有第二批口罩到貨，不過認為仍不足以分發給販商，正努力繼續尋找貨源。