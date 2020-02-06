【武漢肺炎】國台辦：台無權加入WHO　「以疫謀獨」絕不會得逞

國台辦負責人今天（6日）就世界衛生組織（WHO）涉台問題發表談話指，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世衛有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部份無權加入。 國台辦又指，奉勸台灣民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。

國台辦在談話中指出，連日來，在全國人民抗擊疫情的同時，台灣民進黨當局和「台獨」分裂勢力伺機鼓噪所謂台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展所謂台灣的「國際空間」。

國台辦指出，任何有關「中國台灣地區」參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，大陸曾同意台灣以「中華台北」名義和觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。然而，民進黨上台後頑固堅持「台獨」主張，拒不承認「九二共識」，不斷挑戰一個中國原則，令台灣參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

「台與世衛技術合作無障礙」

國台辦又指，大陸心繫台灣同胞健康福祉，在為台獲取公共衛生事件信息方面提供幫助，確保信息渠道暢通，在符合一個中國原則下為台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，台灣與世衛的技術合作不存在障礙。台灣醫療衛生專家可以適當身份參加世衛組織技術性活動。據不完全統計，僅2019年，台灣就有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議。

國台辦稱，根據中國政府同世衛組織達成的共識，台灣設立了世衛組織《國際衛生條例》聯絡點，擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。此次疫情發生後，大陸多次及時向台灣通報疫情防控最新信息，專門安排台灣防疫專家於2020年1月赴武漢現場考察。

國台辦最後指，民進黨當局無視大陸方面的善意與誠意，卑劣地炒作所謂「國際防疫缺口」等言論，其謊言在上述事實面前不攻自破，暴露其欺騙輿論、愚弄民心、打悲情牌和藉機謀求政治私利的險惡用心。大陸會繼續為台灣作為中國的一部份獲取有關疫情防控信息做出安排，但絕不允許藉機搞「台獨」。

（國台辦）