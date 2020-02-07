【政壇諸事町】政協向中聯辦倡兩會延至勞動節假　留港開視像會議

武漢肺炎疫情持續，原定下月初在北京召開的全國兩會，隨時受牽連需押後舉行。本港的人大、政協圈子亦議論紛紛，有人擔心若如期赴京開會，大量人流聚集下容易「中招」，據聞有資深政協向中聯辦反映，建議兩會延期至四月底、五月初的勞動節假期。 有政協更提出另類建議，若兩會如期在3月舉行，必要時港區人大、政協可留港，透過視像會議方式開會，地點首選是中聯辨。

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倘人大、政協回港須隔離 不少千億王國掌舵人受影響

截至今日（6日）中午，內地確診病例已逾28,000宗，累計死亡人數560多人，其中北京確診274宗，至少1人死亡。全國兩會動輒三、四千人開會，人大、政協來自五湖四海，包括「高危」地區的湖北省，目前疫情仍未完成受控的情況下，兩會延期機會愈來愈大。

有政協委員指，打好抗疫戰是當前最緊急的任務，若政協會議如常舉行，有一定潛在危險，部分人亦寧願請假缺席。值得注意的是，特首林鄭月娥日前再公布新措施，由本周六開始，從內地入境的人士全部需要強制接受檢疫14日，當中包括香港人，這對人大、政協北上回港後構成重大障礙，尤其不少政協都是千億商業王國的掌舵人，如果回港要家居隔離，影響不輕。

據聞，近日有資深政協委員向中聯辦反映，希望代為向中央獻言，建議兩會延期至四月底、五月初的勞動節假期，一來可善用內地長假期補開會議，並壓縮會期至一星期；二來臨近夏天開會，相信較高溫度有助壓抑瘟疫蔓延。根據資料，內地今年勞動節共有5日長假。

武漢肺炎疫情蔓延之際，全國三月「兩會」能否如期舉行備受矚目。（新華社）

若北京決定如常3月開會，據聞不少政協都不想「冒生命危險」上京，有政協提出以視像開會，透過直播遙距聽取政府工作報告、開全體會議，認為科技上絕對做得到，選址可以是中聯辦，內地省市則在各自會堂舉行。有關建議近日在政協群組中討論，有人表明支持，但中聯辦未有回覆。

不過，有政協委員指，兩會始終是國家每年的頂頭大事，領導人會公布全年經濟目標、重大政府決策，而且近年兩會講求會風會紀，若只視像遙距開會，未免不夠莊嚴。