【武漢肺炎】政商界憂14日強制檢疫礙工作　兩會如期召開添變數　

全國兩會下月初在北京召開，但面對武漢肺炎疫情持續，能否如期舉行仍是未知之數。特首林鄭月娥今日再公布新措施，由本周六開始，從內地入境的人士全部需要強制接受檢疫14日，當中包括香港人。 目前香港約有200名港區人大代表及全國政協委員，雲集不少「大孖沙」及政商界重量級人士，有資深政協指，若港區人大、政協赴京開會，回港即要隔離14日，對一班大忙人來說極為不便，部分人或寧可請假缺席，相信兩會延期舉行機會不低。

香港目前約有200多名全國人大代表和全國政協委員。（資料圖片）

全國人大、政協會議分別於3月5日及3日召開，議程包括審議政府工作報告、聽取「兩高」報告等，港區人大政協更有機會與主管港澳事務的領導人會面，但隨著武漢肺炎在全國蔓延，北上開會成為「高危」活動，加上全國上下正集中精力抗疫，建制圈子關注兩會會否延期舉行。

有港區人大代表說，人大作為國家最高權力機關，有憲制責任審議全國法律，若押後既不利國家治理發展，亦向外界釋出負面訊息。該人大代表指，曾向中央官員打聽，暫時未有取消或延遲人大會議的決定，若中央決定繼續，相信人大代表仍會「頂硬上」，但個別公務繁重或身體欠佳者，可以向人大常委會請假。

現屆36名港區人大代表於2017年選出。（資料圖片）

不過，港府周六起要求所有從內地入境人士，需強制接受檢疫14日，隨時牽動人大政協上京開會的決定。有資深政協指，新措施不止針對內地人士入境香港，還包括從內地返港的港人，大大打消了港人北上的意欲，但港區人大、政協有身份地位，包括大地產商、商人以至立法會議員，若開兩會後要返港接受隔離，相信有不少人寧可請假，免影響個人工作和生意。

該政協估計，若14日強制檢疫措施在2月中下旬仍實施，意味全國政協會議取消機會很大，「北京都唔想take risk，始終開會有大批人聚集」；相反若港府撤回措施，港區政協方可安心北上，目前一切仍要視乎抗疫進展。