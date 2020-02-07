【武漢肺炎】民研：8成人認為政府應確保口罩供應　5%人零儲備

香港民意研究所今日（7日）發表最新一份「民主社區互助共融」社區健康調查，超過八成受訪市民認為，政府有責任確保市面上口罩供應充足，顯示市民對有關要求非常強烈。 在一片全城瘋搶口罩情況下，調查指出，現時市民平均口罩儲備不足三星期，其中一組受訪者中5%人更是口罩「零儲備」，只有約一成多市民有一個月或以上的口罩儲備。

西貢區區議員方國珊指不少市民支持封關，又認為香港在處理疫情方面「跑輸了」。（陳綽嵐攝）

香港民研自上月29日開始，分兩組以網上問卷形式進行調查，1875人隨機抽樣參與，另一組則有21,109人自願參與調查。

逾八成受訪者認同口罩供應為政府責任

結果顯示，隨機抽樣及自願參與群組分別有84%及81%受訪者，認同政府有責任確保市面上的口罩儲備充足，反映大部分受訪者都認同口罩供應為政府責任，應加緊處理口罩缺貨問題。

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智認為，數據能反映市民不滿意政府的抗疫工作，特別是採購口罩方面。隨機抽樣組群中53%人只有兩星期的口罩儲備，一個月以上的只有14%，平均得17.3日有口罩用，當中5%人更是完全沒有口罩儲備；自願參與群中亦有41%人只有兩星期儲備，一個月以上的只有16%，平均得19.7日有口罩用。

梁啟智：「盲搶」物資反映社會信任危機 籲政府提高數據透明度

西貢區區議員方國珊指不少市民支持封關，又認為香港在處理疫情方面「跑輸了」，抗疫措施做得太慢，有不少市民向區議員反映對政府感到失望，連口罩供應都未能向市民保證。

梁啟智呼籲，政府應面對科學數據及真相，市民「盲搶」物資反映社會有嚴重的信任危機，他認為政府應加強數據透明度，令更多市民得到有關口罩及其他物資儲備的真實數量，減輕公眾恐慌。