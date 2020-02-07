【武漢肺炎】5男女涉油麻地縱火　疑曾出入同一酒店　全被拒保釋

多區市民不滿政府拒絕全面封關以防武漢肺炎，近日紛紛上街表達不滿。兩名休班警周二晚在油麻地目睹5名黑衣蒙面人堵路縱火，先在附近拘捕1名疑與案有關的男子，之後再在附近一酒店拘捕3男1女。5人同被控縱火及管有攻擊性武器兩罪，今（7日）被押至屯門裁判法院提堂，暫時毋須答辯。案件押後至4月2日於九龍城裁判法院再訊，以待警方化驗汽油彈及其他化學物。眾被告被拒保釋，還柙看管。

5名被告依次為陳鴻基（23歲，廚師）、陳國強（26歲，無業）及陳的女友林天詠（19歲，侍應）、兩名姓劉及姓莫的16歲學生。林及兩16歲被告下周五將於九龍城裁判法院覆核保釋申請。

酒店房內有汽油及腐蝕液

5人同被控於2月4日在油麻地彌敦道及甘肅街交界，無合理辯解而燒毀該處馬路；並於2月5日在油麻地Casa Deluxe Hotel的1104室內，管有10瓶盛載易燃液體的玻璃樽、3罐液化石油氣、2把鐵鎚、4罐噴漆油、2罐電油、1瓶腐蝕液體、1把士巴拿和1把剪鉗。

眾被告被指均曾出入酒店

據了解，控方指5名蒙面人犯案後逃走，其中一人與另外4人分開，首被告隨後被捕，並提供酒店資料。警方其後在酒店房間拘捕其餘4人，及搜出涉案物品。控方稱該房間由次被告租用，閉路電視顯示眾人皆有出入房間。另外，首被告涉及理大暴動，犯案時有警署保釋在身。辯方則質疑警方如何辨認被告是犯案者，並指有被告受到警方暴力恐嚇，被迫招認。

案件編號：TMCC140/2020