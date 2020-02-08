【武漢肺炎】泛民去信梁君彥促恢復下周立法會大會　處理疫情質詢

武漢肺炎疫情持續惡化，立法會主席梁君彥昨日（7日）表示，決定取消原定2月12日舉行的立法會會議。22名民主派議員今日（8日）聯署去信梁君彥，要求如常舉行下周立法會會議，並按照《議事規則》先行處理議員們有關疫情的緊急質詢。 民主派議員表示，《議事規則》第14(1)條列明，同一會期內連續兩次會議不得相隔多於六個星期，但對上一次立法會會議已是1月16日，若再一次取消會議，意味立法會將休會超過四星期，質疑若會議在未來日子再取消，議事規則所限是否可以置之不理？

武漢肺炎疫情持續惡化，立法會主席梁君彥昨日（7日）表示，決定取消原定2⽉12⽇舉⾏的⽴法會會議。（資料圖片）

民主派在信中表示， 立法會目前並非全面停運，除了秘書處留家工作的特別安排，過去一段時間，議員們仍舊舉行記者會，不少議員辦事處如常運作，在疫情持續的情況下，接收了大量市民求助，但礙於立法會取消會議，苦無平台質詢政府防疫工作。

民主派又指，早前致函財務委員會主席建議取消會議，意在取消疫情期間的非緊急會議，但本周初發出的三封聯署信函，要求七個事務委員會召開緊急會議及聯席會議討論疫情事宜，同時希望大樓進一步加強防疫檢疫措施，以配合立法會恢復有必要的運作，從中取得平衡。

民主派強調，政府每日召開抗疫督導委員會暨指揮中心會議，衞生署及醫管局每日例行記者會，均需要大量人手配合，但都無可避免，認為立法會作為三權之一，在非常時期卻以人手為由，拒絕履行基本法賦予的重大憲制職責，就有凌駕性公共利益的疫情事宜進行辯論，對政府防疫工作提出質詢，實屬可笑。

民主派嚴正促請梁君彥運用《議事規則》第14條賦予權力，恢復2月12日的立法會會議，或於下周另擇一日舉行會議，並作出以下安排。

一、主席根據《議事規則》第19條有權力決定會議議程，故此可擱置所有與疫情無關的議程，只討論疫情事宜，包括最新制訂有關強制檢疫的附屬法例。 二、開放並接受所有議員提出疫情相關緊急質詢，並與各議員商討合宜的議事方式，安排討論優次，居中協調。 三、要求領導抗疫督導委員會暨指揮中心的特首林鄭月娥出席會議，根據《議事規則》第8條發言、接受議員質詢。 四、受理議員根據《議事規則》第91條，動議暫停執行《議事規則》一貫安排，讓本會先行處理對付疫情的議案。

民主派相信，沒有議員或黨派在此關鍵時刻會反對恢復立法會會議，而會議只討論疫情事宜，不處理非緊急項目，也可減少召開會議所牽涉的人手。