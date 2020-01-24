【武漢肺炎】鄭松泰促召特別會議討論　梁君彥拒絕：未見議員共識

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，熱血公民立法會議員鄭松泰去信立法會主席梁君彥，要求立法會盡快召開特別會議，商討防範瘟疫事宜。梁君彥今天（24日）回應表示，至今為止仍未獲悉議員之間已達成共識，支持加開立法會會議。梁君彥又認為立法會有更合適的平台、即衞生事務委員會，可讓議員以較自由和互動的方式，並指委員會將於1月30日舉行特別會議，討論有關事宜，故拒絕鄭松泰的要求。

梁君彥（資料圖片／張浩維攝）

鄭松泰在信中指出，武漢肺炎近日在中國大陸爆發，武漢市疫情防控指揮部已於昨天宣佈封鎖城市，香港已證實首宗個案患者乘坐高鐵來港，公眾目前相當擔心疫症由大陸傳入香港，公眾同時關注特區政府在本地社區保持衞生的措施，包括醫護人員的防護裝備、眼罩的穩定供應等等，惟特區政府對武漢肺炎消極被動的反應和態度，已開始香港人心惶惶。

鄭松泰要求立法會應盡快傳召行政長官及相關官員到立法會交代情況，指下一次立法會會議為2月12日，恐會為時已晚，希望梁君彥行使酌情權召開特別會議，商討防範瘟疫事宜。

梁君彥表示，立法會主席行使酌情權加開會議時，必須考慮所有相關因素， 包括議員是否有共識加開會議，指至今為止，他仍未獲悉議員之間已達成共識，支持就鄭提出的事宜加開立法會會議。

梁君彥續指，鑒於處理肺炎爆發的事宜屬醫療衞生的範疇，鄭在信中提及公眾關注的問題亦涉及處理細節，他認為立法會有更合適的平台(即衞生事務委員會)，可讓議員以較自由和互動的方式，就有關事宜向政府當局提問，又指事實上，衞生事務委員會已定於2020年1月30日舉行特別會議，討論有關事宜，認為議員屆時可在該平台作出跟進。