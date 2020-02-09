【武漢肺炎】沙田區會不滿駿洋邨作隔離營　副局徐德義一度被包圍

武漢肺炎疫情持續，港府計劃徵用未入伙的火炭駿洋邨作隔離營，引起當區居民不滿。 沙田區議會今日（9日）召開特別會議，與食物及衞生局副局長徐德義和房屋署人員閉門會面。會上多名議員批評政府出爾反爾，違反早前聲稱未來一年落成的屋邨不會用作隔離營的做法，亦未有徵詢區議會意見。會後沙田區議員阻止徐德義離開，要求對方承諾撤回徵用駿洋村作隔離營決定，徐德義被包圍約30分鐘後，由數十名防暴警察護送下離去。

昨日（8日）政府公布，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，消息一出當區區議員及居民隨即表示反對。（梁煥敏攝）

徐德義：尋找隔離營選址時面對時間限制

由於民政事務署拒絕借用場地予是次非正式會議，需由沙田鄉事委員會主席、經民聯區議員莫錦貴借出排頭村鄉事委員會場地開會，有部份區議員因不滿民政事務署而杯葛會議。

沙田穗禾區議員麥梓健批評，食衞局事前沒有諮詢過區議會，但徐德義昨日反而到沙田鄉事委員會作諮詢，質疑做法是架空區議會，但他作為區議員卻沒有知情權。他又指，局方未有交代何時徵用駿洋邨、對周邊居民有何防疫安排等細節，而沙田區議會稍後會發表聲明，反對使用駿洋邨作隔離營，並要求政府暫緩計劃。

沙田瀝源區議員岑子杰認為，市民面對疫情感到恐懼在所難免，但政府至今選擇隱瞞相關消息，包括檢疫中心的選址等，令市民更加恐懼。他又引用前政務司司長唐英年提出徵用主題樂園的酒店及石崗軍營等建議，質疑政府為何不採用前高官的建議。沙田大水坑區議員容溟舟則批評，現時家居隔離的規管不足，質疑食衞局如何確實該名隔離人士會足不出戶，更不滿衞生署代表連慰慈醫生多次迴避問題。

徐德義回應時稱，政府中期計劃會考慮於偏遠空地建設組建屋，但需要一定時間。他強調政府找尋合適隔離營選址時面對時間限制，設施亦要符合衛生署要求如有獨立洗手間、合適通風等條件。