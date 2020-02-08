【武漢肺炎】林鄭確認火炭駿洋邨作檢疫中心　料饒宗頤館下周啟用

武漢肺炎疫情持續。特首林鄭月娥今日（8日）傍晚見記者時，確認未入伙的公屋駿洋邨將成檢疫中心。她指，雖然她1月28日曾表明盡量不用未入伙公共屋邨作檢疫中心設施，但她當時亦有提到要視乎疫情發展。她指，政府必須增加檢疫設施，認為駿洋邨是合適選址，指位於工業區，附近的民居主要是村屋，政府人員已到沙田鄉委會爭取支持。她提到，爭取美孚的饒宗頤文化館可於下星期可投入服務。

+ 3 + 2

曾表明未有公屋邨適合做檢疫設施

被問到未入伙的公屋駿洋邨將成隔離選址，惟她於1月28日曾表明決定放棄用粉嶺暉明邨作為檢疫設施，亦沒有未入伙公共屋邨適合作為檢疫設施。林鄭回應指，她當時亦有提到要視乎疫情發展，她指，政府必須增加檢疫設施。現時三個檢疫中心使用率接近飽和，爭取美孚的饒宗頤文化館可於下星期可投入服務，但新增量只有幾十個，趕建的組合屋亦需時數星期才能提供額外單位。政府認為駿洋邨是合適選址，目前已到鄉事會解釋，希望得到諒解及支持。

公屋聯會︰嚴重影響申請人銜接住屋

公屋聯會表示，對於政府違反承諾，徵用駿洋邨為緊急檢疫中心，予以強烈不滿。公屋聯會指，駿洋邨涉及5座大廈約4,900個單位，並預計於短期內可供作編配，受影響住戶人數將逾萬人，會延遲公屋申請者上樓時間，令公屋輪候情況雪上加霜，及嚴重影響申請人銜接住屋的安排，促請政府再作其他選址的考慮，在抗疫的同時，也確保盡量不影響公屋輪候時間，照顧基層住屋的需要。

特首林鄭月娥今日（8日）指，雖然她1月28日曾表明盡量不用未入伙公共屋邨作檢疫中心設施，但她當時亦有提到要視乎疲情發展，現確認火炭駿洋邨作檢疫中心。（余俊亮攝）

有指政府邀請香港童軍總會招募成員做義工，支援檢疫中心的運作，及有傳媒報道，有民安隊人員表示隔離人士情緒低落，要求警方增援。林鄭澄清有關設施是屬檢疫中心，並非隔離營，字眼上有不同法律效力，她指有需要會全力支援有關人士的焦慮，但需要再了解。林鄭未有回應招募童軍支援檢疫中心，及安排警力。

↓↓上月底反對粉嶺暉明邨作檢疫中心衝突↓↓

+ 9 + 8 + 7

▼疫症下的香港 不正常的日常▼