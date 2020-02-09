【武漢肺炎】「鑽石公主號」港旅客欠藥物　民建聯促安排陸上隔離

停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」上，已有71人確診感染新型肺炎，據報船上近100人有發燒等不適。船上3000多名被隔離人士中，包括200多名港人，但他們面臨自備藥物耗盡的問題，在船上亦沒有足夠資訊。 民建聯建議當局，馬上為船上港人提供藥物配送支援，派入境處人員及衞生署醫生赴日支援，向他們提供求助熱線，以及安排香港旅客到陸上隔離，並研究讓他們返港接受檢疫。

鄭泳舜指，入境處方面有成立小隊跟進事件，並有接收到部分求助個案，建議旅客可與當局直接聯絡，又指現時主要由入境處及當地經貿辦跟進事件，保安局亦有介入協助。（周禮希攝）

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，前日起收到不同個案求助，當中包括申請逾5日都未獲發心臟病藥及血壓藥等問題。鄭泳舜表示，200多位被強制於船上隔離的港人，面對資訊不流通、擔心密室內中央空氣系統傳播病毒等問題，大家都希望可以離開郵輪。

他表示，知道美國政府正向日本要求，讓國民回美隔離，他希望本港亦可與日本協調，他已去信外交部駐港特派員公署及特首林鄭月娥，促請他們提供支援。

鄭泳舜指，入境處方面有成立小隊跟進事件，並有接收到部分求助個案，建議旅客可與當局直接聯絡，又指現時主要由入境處及當地經貿辦跟進事件，保安局亦有介入協助。鄭泳舜表示，船上有數個港人旅行團，亦有家庭向他求助，稱至今仍未收到5日前要求收到的藥物。他解釋，入境處亦有跟進船上港人藥物不足問題，但現時情況是船上有相關藥物才提供給乘客，他有提出直接寄藥到日本的要求，但並未成功爭取。

在船上的王先生表示，多日來只外出過3次，每次一小時，有不少旅客被隔離於沒有窗戶的船艙，船上有人出現密閉空間感，有港旅客甚至連甲版活動時間都顯得無精打采。（旅客提供）

正在船上的黃先生透過網上電話參與記者會，63歲的他表示，自己與太太在船上，其太太早前發燒亦無法看醫生，一輪擾攘後才獲發退燒藥而有所好轉，他們其他需要長期服用的薄血丸、治療糖尿病等藥物有所不足，薄血丸昨晚經一次補給後，現亦只餘下3日份量的藥物。

黃先生指，他們於2月3日已知道船上懷疑有肺炎確診患者，郵輪當日即晚回到橫濱。他表示，自己多日來只外出過3次，每次一小時，有不少旅客被隔離於沒有窗戶的船艙，船上有人出現密閉空間感，有港旅客甚至連甲版活動時間都顯得無精打采。

船上乘客稱「慘過坐監」

黃先生認為，船上港人都覺得港府未有提供太大幫忙，形容現時心情「慘過坐監，坐監比而家更自由」，又認為船上收到的資訊不足，廣播只有船長提供的英語及日語單向交代資訊，而郵輪提供的求助熱線更無人接聽，幸好船下現時開放了無線上網，才能透過通訊程式聯絡香港朋友。

鄭泳舜表示，他得悉船上有懂得粵語及普通話的船員，正向船公司爭取安排粵語廣播，對方只表示會盡量安排。