【武漢肺炎・最新疫情】鑽石公主號有新增確診個案　累計71人中招

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際,錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

正在日本橫濱港大國郵輪碼頭進行隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」,本來最後一批測試及檢疫工作在2月19日結束,但在再有新增確診感染病例的情況下,其他旅客下船的日子將再度延遲。圖為7日一名乘客在「鑽石公主號」站在的洋台上。(AFP)

【國際郵輪動向】

「鑽石公主號」再有確診個案

郵輪「鑽石公主號」(Diamond Princess)8日仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作。營運它的公司公主郵輪(Princess Cruises)8日表示,除非有任何不可預知的事態發展,最後一批測試以及隔離行動會在19日結束。不過實情看來事與願違。

郵輪上確診患者增至71人。營運「鑽石公主號」的公司公主郵輪(Princess Cruises)卡邁利(Negin Kamali)8日向《今日美國報》(USA Today)表示,有關方面未有向公司披露患者身份。

「威士特丹號」無法靠岸 乘客變「人球」

2月1日從香港出發的「威士特丹號」(Westerdam)郵輪本來進行14天行程,停站地點包括台灣、日本等地。日本2月6日以船上有疑似患者為由拒絕它入境。它已先後被日本、菲律賓、韓國、關島等地拒絕入境。船上有澳洲籍乘客大嘆郵輪如今遭遺棄,變成「無家可歸」。

它的船公司荷美郵輪(Holland America Line)2月7日表示,「威士特丹號」正努力去確認哪裏可以是新的停靠點。船公司重申船上沒有感染新型肺炎的病例,並指會向乘客全數退款。

「皇家加勒比號」通過檢疫 沒有病毒

美國的皇家加勒比(Royal Caribbean)在其公司網誌上寫道,美國疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)派員登上公司旗下的海洋聖歌號(Anthem of the Seas),並無發現新型冠狀病毒。

海洋聖歌號1月27日出發往巴哈馬群島,之後回程,7日返抵美國新澤西州城市貝永(Bayonne)。新澤西州長(Phil Murphy)在一份聲明中指出,CDC派員上船,為27名曾往中國大陸的遊客進行篩檢。

貝永市長戴維斯(Jimmy Davis)稱其中一人曾有發燒徵狀,但接受藥物治療後已退燒。該名乘客及另外三人之後送到紐瓦克(Newark)的醫院進行觀察。

接受測試的其餘23人之後已獲准下船,他們都沒出現任何徵狀,並已在7日乘飛機返回中國。戴維斯指,該批乘客並非來自武漢或到過當地。

澳洲(Australia):昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子,同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時(Belgium):比利時衞生部門2月4日表示,2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中,有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨(Cambodia):該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。該國衞生部長曼本亨( Mam Bunheng)27日表示,病人是一名身在港口城市西哈努克城(Sihanoukville)的60歲中國男公民。

加拿大(Canada):截至2月8日加拿大累計病例為7宗。3個在安大略省(Ontario ),4個在卑詩省(British Colombia)。

韓國新冠肺炎疫情:圖為2月6日,身穿防護服裝的工作人員在首爾一間劇院噴灑消毒劑。(AP)

日本:日本2月8日晚宣布,第4批撤僑包機當中一名20多歲的青年,確診感染新型冠狀病毒肺炎,日本全國累積確診病例增到90宗,當中包括郵輪「鑽石公主號」64宗確診個案。

韓國:韓國2月9日公布新增2宗確診病例。該國累計確診病例增至27宗。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭,船上3700人需要隔離14日。(美聯社)

美國:美國《紐約時報》7日引述美國駐北京大使館稱,一名美國人在中國武漢死於2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。報道引述2名知情人士稱,涉事美國人為一名女子。

美國駐北京大使館發言人8日稱,該人6日在武漢金銀潭醫院去世。死者年齡為60歲。

美國威斯康星州(Wisconsin)2月5日確診首宗病例,全國確診病例增至12宗。患者為成人男子,曾前往北京。

泰國:泰國2月8日再多7宗感染武漢新型冠狀病毒的確診個案,包括3名泰國人和4名中國人。當地的確診個案累積至32宗。

泰國衛生部長阿努廷在曼谷的鐵路站向民眾派發口罩。(美聯社)

阿聯酋:阿聯酋2月8日增加2宗新型冠狀病毒感染病例,令當地的累積個案升至7宗。新增的2名患者為1名中國人及1名菲律賓人,他們正接受觀察與治療。

新加坡:衛生部2月7日表示,再多3名新加坡人確診感染,分別為53歲新加坡男子、42歲新加坡女子和39歲新加坡女子,全部最近沒有到中國旅遊,但其中兩人曾到馬來西亞。新加坡累計有33宗確診病例,其中2人已經出院。

馬來西亞:2月7日宣布該國確診多一宗感染個案。患者是59歲來自武漢的女遊客,她1月21日經新加坡進入馬來西亞新山 (Johor Bahru),26日開始發燒。

越南:衛生部2月7日公布多1宗確診感染個案,累計個案增至13宗。患者為29歲女子,居住在永福省,是乘坐從武漢回國的航班的工人。

菲律賓:菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案,累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子,她1月20日從武漢出發,經香港前往宿霧(Cebu)。

皇家加勒比的海洋聖歌號2月7日停泊在美國新澤西州城市貝永,官員指有27名中國遊客需要接受檢疫,當4人送院進一步檢測。(美聯社)

德國:巴伐利亞州衞生部2月7日表示,州內再多1人確診新型冠狀病毒肺炎。女患者的丈夫為汽車零件製造商韋巴斯托(Webasto)員工,丈夫早前已經確診患病。德國累計有14宗確診病例。

意大利:衛生部門2月6日證實新增一宗確診病例。患者為34歲意大利男子,3日乘坐空軍專機從武漢返國,之後於羅馬附近的軍事設施接受隔離。經檢測後列為疑似病例,轉送羅馬的傳染病醫院。意大利累計有3宗確診病例,其中2名患者為中國遊客。

英國:英國2月6日新增一宗確診病例。患者為英國人。英格蘭首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)指,患者於亞洲感染新型肺炎,但並非在中國染病。英國廣播公司(BBC)報道,相信患者於新加坡感染新型冠狀病毒。

英國累計有3宗確診病例。早前中國籍患者來自同一個家庭,其中一人是約克大學(York Unversity)學生。

法國:法國衞生部長布贊(Agnès Buzyn)當地時間2月8日上午出席新聞發布會公布,該國新增5宗因感染2019新型冠狀病毒而患上新型肺炎確診個案。迄今法國累計11宗確診個案。

當中4人都是通過1名到過新加坡的英國人,並且曾有緊密接觸的情況下受感染。合計5宗新增確診個案中,4人為成年人、1人為兒童,他們全是英國公民。5人迄今未出現嚴重的臨床徵狀。

