【武漢肺炎】葉劉淑儀透露政府擬立新例　管制防疫物品價格

武漢肺炎疫情嚴重，口罩頓成市民搶購對象。有政黨建議將口罩納入《儲備商品條例》規定價格，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為現時來不及立法，因為政府要發牌給指定商戶。她透露，政府正研究另立緊急法例管制口罩或其他必需品的價格，並管制商品入口數量、分銷、零售、存量，以禁止有人把防疫物品屯積抬價，屆時市民購買量亦有可能受規管，葉劉淑儀指新法例出台時間「以禮拜計」。

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現時有2000名港人滯留在武漢，當中有長期病患者的藥物已經耗盡。政府日前表示已協助運送藥物到當地。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今(10日)早在電台節目《在晴朗的一天出發》中被問到政府何以不安排撤走港人，她表示政府安排包機及機組人員有困難，「二千個人需要幾架機，依家搵唔搵到飛機呢? 你睇港龍又罷工。」又指香港不是國家，可以調動的航空公司客機有限。另外當局亦不清楚在武漢的港人身處位置，「駐武漢辦，要先安排足夠交通工具，把港人運去集中的地方上機。」

1月8日開始實施的強制檢疫令被批評隔離成效成疑，葉劉淑儀指檢疫令在法律上有罰則，但政府人手有限，執行上主要靠市民自律，無法子做到滴水不漏。又指如果政府執行撤底又可能會被批太嚴苛，「如果買餸都唔俾，又要安排人去送飯，聽講呢排Deliveroo(戶戶送)生意好咗好多。」她承諾行政上不可能做到醫學上的防疫要求，「對醫生嚟講，無人來往當然最好，但其實好難。」

談及市民對特首表現不滿，葉劉淑儀指是「人材問題」，香港回歸後四位特首中有兩個是政務官出身，可見中央信任政務官，「但今時今日，好熟政府程序、有行政管理經驗足唔足夠呢?」她指香港情況比回歸前複雜得多，行政長官要應付許多政治力量，包括建制派政黨，「如果特首有政治影響力可以幫建制派贏，無人敢批評佢。我哋輸到咁，當然有好多不滿情緒。」