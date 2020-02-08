【武漢肺炎】民主黨接世界夢號乘客求助　促衞生署發船上防疫指引

郵輪「世界夢號」上月越南航次中，有八名內地旅客確診武漢肺炎，郵輪於本月5日被台灣拒登岸後，由高雄緊急返港，停泊於啟德郵輪碼頭，3,600名旅客及船員滯留在船上已踏入第三天，有旅客指仍未知登岸時間。 民主黨今日（8日）接獲「世界夢號」上一名港人乘客江小姐的求救信，希望社會關注她們的苦況，而民主黨立法會議員黃碧雲要求衞生署盡快向船公司提供船上防疫指引，減少乘客和船員感染的機會，並讓全船人知道未來四日如何防疫，避免出現交叉感染。

+ 3 + 2

乘客：每日都聽到有遊客崩潰嚎哭

該名港人乘客江小姐在信中表示，原訂2月5日上午九時在啟德郵輪碼頭落船回家，但因為之前行程有郵輪客人在香港境外確診，全船1,800名乘客被懷疑為「帶菌者」。

江小姐說，全部3,600名旅客及船員檢查清楚後，一直無任何安排，「究竟繼續留喺船上等14日？被安排上岸回家？上岸去指定地點？無人可以話畀我哋知。我喺女仔嚟，有好多個人衛生用品、衣物等都要更換，有人同屋企的小朋友分隔，不能見面；有人屋企的老父母、動物也無人照顧。」她又說，每日在餐廳都聽到有遊客崩潰嚎哭，有人情緒已開始承受不住。

江小姐批評說：「點解政府連一個說法、一個安排都畀唔到我哋？」她擔心船上的公共空調和密集人流，會釀成交叉感染，「若真係有菌，無病都變有病。政府有無為我哋的生命去諗呢？難道我哋1,800人的命就不是命嗎？」

她最後希望政府部門能關注她們的情況，讓她們可以盡快得到答案。