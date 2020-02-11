【武漢肺炎】林鄭指入境內地人非常少　封關說法「已經無乜意思」

行政長官林鄭月娥今早(11日)表示，自從2月8日實施強制檢疫令後已經大大減低入境人士，仍然入境的人士絕大部份都是香港居民，每日入境的非香港居民非常之少，「已經係幾十位。」她認為再封關的影響不是再封人，而是封貨運，又指封關的說法「已經無乜意思」。

特首林鄭月娥5日公布，行會同意由2月8日凌晨開始，所有內地抵港人士不論是否香港居民，都需強制檢疫14天。（資料圖片）

林鄭月娥今早(11日)出席行政會議前表示，內地抵港人士強制檢疫措施已實施三日。截至昨日午夜，有2196人需接受強制檢疫，超過九成人都是港人，大部分人都在家居隔離，

她續指接受強制隔離人士並非來自湖北，不是確診人士緊密接觸者，本身無病徵，衞生防護中心亦評估他們感染風險較低，對於有指正接受強制檢疫的人士在社區播毒，她指說法並不正確。

不會強制戲院、卡拉OK停業

另外，政府昨日強烈勸籲戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業，林鄭月娥指香港是自由社會，不會強制有關場所暫停營業，相信商戶亦會注重防疫衞生，在營業期間採取措施確保顧客不受感染。