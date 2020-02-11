【武漢肺炎】陳帆：康美樓307室曾自行改排氣管　林鄭冀今聽匯報

青衣長康邨康美樓出現兩宗新型冠狀病毒感染確診個案，兩個患者都住「07」單位，政府昨(10日)晚深夜安排全幢大廈的「07」單位居民到檢疫中心隔離。 行政長官林鄭月娥今早(11日)聯同食物及衞生局局長陳肇始，和運輸及房屋局局長陳帆，在行政會議前見傳媒。林鄭表示，政府對青康美樓不同樓層07室，高度重視有住戶確診感染新型冠狀病毒，衞生防護中心今日會聯同工程師及專家到埸調查，冀今日可聽取他們匯報及意見，並要求這些團隊盡快向公眾交代。 運輸及房屋局局長陳帆指，307單位的住戶曾對排氣管進行改裝工作，政府人員今日(11日)會再去現場作深入調查。他重申，長康邨有別於淘大花園情況，長康邨去污水管設計在室外，淘大花園的去污水管在牆外，因喉管爆開而令病毒傳播的情況不盡相同。

康美樓07室住戶。(曾梓洋攝)

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行政長官林鄭月娥今(11日)早出席行會前，聯同食物及衞生局局長陳肇始及運輸及房屋局局長陳帆見傳媒。林鄭月娥表示特區政府高度重視青衣長康邨康美樓的情況，衞生防護中心會連同工程師今日繼續詳細調查。

陳肇始表示，康美樓有34樓層，當中第12宗 及42宗個案的病人及其緊密接觸者已入院及在檢疫中心接受隔離，當中四名住客因為有病徵，已分別送去三間瑪嘉烈醫院、屯門醫院、以威爾斯親王醫院。

截自今早7時，康美樓其餘住戶中有20人已送去四個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局北潭涌度假營及翠雅山房。另有3人正在安排去檢疫中心。她表示，衞生防護中心已設熱線供康美樓居民查詢。另外食環及房署會為大廈進行撤底消毒。

至於仍未能聯絡到的9戶人，衞生防護中心今日會繼續跟進，了解住戶是否在家，安排到檢疫中心。

307單位曾自行改裝排氣管

運輸及房屋局局長陳帆指，自疫情開始後，房署及食環人員已為所有公共屋邨加強清潔工作，就個別出現確診個案的屋邨會就升降機等設施再加強清潔。 就康美樓情況，經工程同事昨過視察後，初步見到307單位的住戶曾進行自行改裝工作，把排氣管作改動。同事今日會再去現場作深入調查，呼籲大家不必作揣測，有進一步調查結果會再作交代。

他重申，長康邨有別於淘大花園情況，長康邨去污水管設計在室外，淘大花園的去污水管在牆外，因喉管爆開而令病毒傳播的情況不盡相同。