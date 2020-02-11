【武漢肺炎】台灣暫緩港澳學生入境　教育局設熱線協助受影響港生

台灣昨(10日)進一步收緊入境政策，中央流行疫情指揮中心宣布，基於新冠肺炎的防疫考慮，今日(11日)凌晨零時起暫緩港澳人士入台，除了有商務履約活動、跨國企業調動、持有居留證配偶及未成年子女之外，其餘人士包括港澳學生皆在暫緩之列。 特區政府表示已採取措施協助受影響的學生。政府發言人表示，港府及駐台北經貿辦昨日已聯絡航空公司協助希望即時返台的香港學生。據了解，相關航空公司已利用現有航班的機位盡量照顧香港學生的需求。教育局亦已設立熱線協助受影響的香港學生。

政府發言人表示，港府及駐台北經貿辦昨日已聯絡航空公司協助希望即時返台的香港學生。(資料圖片/盧翊銘攝）

教育局熱線：2891 0088

特區政府表示，教育局亦已設立熱線（電話：2891 0088，選擇語言後按1及7）協助受影響的香港學生，熱線電話的服務時間為星期一至五上午八時半至下午一時及下午二時至六時。受影響人士亦可透過電郵（edbinfo@edb.gov.hk）與教育局聯絡。學生及家長可提供個案詳情及聯絡方法，教育局會在可行範圍內提供協助。

發言人又指已透過「協」、「策」兩會的平台與台方就此事聯繫，請台方為受影響的香港學生提供最大協助。

香港經濟貿易文化辦事處與部分在台灣的香港學生、當地港澳學生團體及為港澳學生提供服務的非政府組織聯絡，並且設立24小時熱線（+886 963 660 632），為抵達台灣並正在宿舍或家居進行所需檢疫的學生提供可行協助。

港府表示會繼續密切關注及跟進有關事宜，並呼籲在台灣就學的香港學生留意當地發出的公告，並聯絡就讀的院校作相關安排。