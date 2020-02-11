【武漢肺炎】菲禁止台灣人入境　台外交部：正積極交涉改變其決定

菲律賓民航局2月10日深夜，下令禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境，有數架班機在命令發佈前起飛，約150名台籍旅客抵達宿霧、卡利波、馬尼拉等機場後被拒絕入境。 對此，台外交部發言人歐江安表示，菲律賓駐台機構的說明人員的入境禁止並非是官方立場。據稱，菲律賓衛生部決定，因應武漢疫情發展，對陸港澳實施旅遊禁令，而依據世界衛生組織（WHO）「一中原則」，台灣是中國一部分，所以也要納入其中。 台灣外交部又稱，台灣正在積極跟菲律賓方面進行溝通交涉，希望其更改片面的決定，台灣並非武漢肺炎疫區。

菲律賓突來其來的舉措，對台灣旅客造成旅遊上的困擾，相關旅遊業者表示，菲律賓約有400多名台灣旅客滯留當地，盼能儘快讓台灣旅客安全返台。

台外交部發言人歐江安表示，菲律賓衛生部的片面決定，並非菲律賓全面的官方立場。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安說，菲律賓駐台代表處證實，那並非菲律賓的官方立場，也透過台灣駐菲律賓代表處進行查證，菲律賓衛生部發言不代表全面的官方立場，已經跟媒體澄清，對於菲方訊息的混淆向台灣致歉。

歐江安表示，透過菲律賓駐台機構跟菲律賓總統府得知訊息，菲律賓衛生部是根據WHO一中原則把台灣納入，衛生部片面決定後，就立即通知民航局，禁止台人入境，很顯然菲律賓還沒有經過平行溝通，衛生部要求民航局嚴格實行，因為有衛生部發給民航局的公文，陸續導致了台灣人入境菲律賓時受到阻礙，台灣外交部感到相當遺憾，台灣正在積極跟菲律賓方面進行溝通交涉，全面向菲律賓外交部、總統府促請儘速更改片面的決定，台灣並非武漢肺炎疫區。

歐江安說，在台灣進洽的努力下，很多國家都更正了原先的旅遊禁令決定，如毛里求斯、南韓、約旦、緬甸等，台灣外交部也已經通電駐外館處要積極對外說明，台灣連小區感染都沒有，中國大陸和台灣兩邊的疫情控制完全不同，把台灣跟中國混為一談，對台灣造成很大的困擾，「這就是一中原則之下造成的困擾」。

台外交部亞西及非洲司司長楊心怡澄清，約旦並未限制台灣旅客入境。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安旋即又說，中國陰影一向存在，菲律賓公告的內容已經說明，菲律賓是根據一中政策將台灣納入中國之下，台灣外交部不便揣測不同部會間的不一致的原因是什麼，而在菲國舉行內閣會議的時候，會持續努力跟菲國進洽，希望菲國可以更正決定，台灣將透過菲律賓駐台代表跟台灣駐菲代表處積極進洽，再來要看內閣會議結束的相關結果，才向外界報告結果。

此外，約旦傳出將發佈將停發陸港澳台的簽證，台外交部亞西及非洲司司長楊心怡回應，台灣外交部透過駐約旦代表處，向約旦政府查證，也跟約旦駐台代表處查證，經查證後，約旦方面並未限制台人入境約旦。