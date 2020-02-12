【武漢肺炎】「鑽石公主號」乘客料19號可落船　家屬：母發燒3日

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪至今仍有3700多名人士遭隔離，包括260名香港旅客。目前船上乘客和船員病例累計174宗確診感染武漢肺炎個案。 民建聯立法會議員鄭泳舜今(12日)早接受電台節目訪問時指，據他所知目前船公司不會幫旅客更換毛巾被單，只會安排每日送餐;旅客亦被禁止離開房間，每一至兩日可以到甲板上散步約1小時，「好多香港人都唔夠膽出去，因為驚出去被感染，有人已經四、五日沒有離開房間」。 有旅客家屬黃小姐指，其父母滯留在郵輪上，母親早前出現高燒、咳嗽、呼吸不順以及全身酸痛的症狀，向船公司要求看醫生不果，黃小姐逐聯絡香港入境處以及郵輪公司香港辦公室求助。「我不斷打好多電話同人講我媽咪嘅情況，但佢哋都話安排唔到醫生，因為船上醫生唔多，而且好多人唔舒服。」

圖為鑽石公主號在2月6日的情況，可見一些接受隔離的乘客站洋台上。（AP）

黃小姐表示，其母發燒三日仍未能爭取到看醫生，經過多番交涉後最後由醫生透過電話為黃母問診，開出退燒藥和消炎藥，「佢一路食藥，盡量多飲水多休息，依家自己都屈好咗一大半。」現時郵輪上每日出現新增確診個案，黃小姐擔心隔離結束日子會再推遲，指旅客長期留在幽閉空間，情緒會受影響。

鄭泳舜要求入境處增派人手處理旅客生活所需，繼續提供藥物、口罩等物資。他呼籲郵輪上的港人向入境處登記資料，因為入境處是第一重對口單位。

鄭表示，單靠入境處並不足夠，希望食衛局及保安局能提供更加全面的支援，包括精神及醫療方面。鄭泳舜又提到船上的廣播主要是日語及簡單英語，部份港人聽不明，無法得知最新的資訊，需要翻譯。另外又希望爭取讓所有旅客可獲病毒測試，讓他們早日離開郵輪接受隔離，在有條件下包機接載他們返港。

料下周三可落船

香港互聯網協會網絡保安及私隱工作組召集人楊和生是其中一名滯留在船上人士，他指出，除非有特殊變化，否則船上各人應可在下星期三(19日)落船。他稱，由隔離首日開始便沒有離開過房間。