【武漢肺炎】中小企食店聯盟籲領展帶頭減租　助小商戶渡難關

本港新型肺炎疫情持續，本港市道蕭條，不少食肆都表示生意一落千丈。香港中小企食店聯盟要求政府立即封關，又要求領展在其管理的商場，帶頭減租。 早前加入了公民黨的聯盟召集人林瑞華表示，希望政府盡快封關，相信有助挽回市民外出消費的信心。他又要求領展帶頭增加租務寬免額，例如考慮先免租一個月。不少食肆、商戶都在記者會表示，供員工使用的口罩存貨不足，有商店只餘下3日的用量口罩，用盡之後只能捱貴價口罩。

中小企食店聯盟召集人林瑞華（左三）要求領展帶頭增加租務寬免額，例如考慮先免租一個月。（周禮希攝）

林瑞華在記者會上表示，現時港人對社會衞生信心全面下降，他希望政府連同領展、房委會、港鐵、機管局等帶頭減租，指租金才是中小企的最大成本。

領展早前設8,000萬元的「中小商戶同舟計劃」，並因應個別租戶面對的經營狀況，延續2019年下半年向租戶所提供的針對性支援，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免等優惠。林瑞華呼籲領展，應立即推出減租方案，立即免租一個月，至於減幅應視不同情況而定。

樂富中心商會副主席羅永德表示，現時整個樂富商場人流很少，有些商店營業額下跌了七成或更多。不少出席記者會的樂富中心租戶在現場隨即起哄表示認同。

分別有居酒屋及西餐廳生意的何小姐指，近日她位於工廈內餐廳的營業額跌了9成，而位於地舖的生意亦跌了一半。她指，如果政府可帶頭減租，私人業主都有機會跟隨，相信對小商舖有幫助。

分別有居酒屋及西餐廳生意的何小姐指，近日她位於工廈內餐廳的營業額跌了9成，而位於地舖的生意亦跌了一半。（周禮希攝）

另外，目前全城搶口罩的情況除了影響普羅大眾，更對食肆及零售業構成重大影響。本身擁有一間茶餐廳及小食店的馬先生表示，他為員工採購口罩已到了「有錢也無貨」的境地。他解釋，有數間食店早前集資100多萬元，希望到外地採購口罩，但最後關頭卻被內地買家以雙倍價錢搶貨。馬先生指，現時在香港，合規格的口罩就算願意花600至700元都買不到，「每月花十萬買口罩當成本，如何承擔？」

林瑞華表示，聽過有個別例子向他表示，指其食肆只餘下3日存量的口罩，但又不想助長「炒口罩」的行為，但假如仍未能找到口罩，最終可能難逃「捱貴口罩」開舖做生意。

本身經營藥房的羅永德表示，就算他們的口罩供應商盾牌都表示，不知道何時會有下一批來貨，並轉為銷售口罩給醫護界，他的藥房「生意都無得做」。羅永德表示，他的藥房只留下6盒口罩，供6至7名員工使用，而消毒藥水亦因為原料來自內地，而開始缺貨。