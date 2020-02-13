【夏寶龍掌港澳辦】政協副主席接掌港澳辦　張曉明改任副主任

國務院公布，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級），由政協副主席、前浙江省委書記夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任。香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任。

張曉明改任港澳辦副主任。（新華社）

張曉明生於1963年，江蘇泰興人，1986年起開始參與港澳工作，長期擔任原港澳辦主任廖暉的秘書，曾任港澳辦政策研究司司長、綜合司司長、辦公室副主任。

張曉明於2012年來港出任香港中聯辦主任，當時他強調「西環不治港」，但「西環要盡職」，履行中央賦予的權力，做應該做的事。張曉明在任時，香港出現「佔中」運動，他曾批評「佔中」試圖仿照「顏色革命」的做法，以激進的街頭抗爭方式，甚至以衝擊政府機構。

2015年，張曉明出席一個基本法研討會時指，行政長官擁有行政、立法、司法之上的超然地位，而且香港不實行三權分立，引起爭議。

2017年9月，張曉明接替王光亞出任為港澳辦主任，他離開香港往北京前表示，衷心感謝各界過去五年對中聯辦及他的支持，又引用蘇軾一首詞「回首向來蕭瑟處歸去，也無風雨也無晴」，又以歌手王菲的歌詞「我一直在你身旁從未走遠」作為總結。