【武漢肺炎】林鄭：經港澳辦從內地購入1700萬個口罩　

全港口罩供應不足，特首林鄭月娥今日(8日)表示，政府經港澳辦與內地相關部門協調，成功購入1700萬個口罩；與此同時，懲教署於24小時趕工下，每月口罩生產量已增至250萬個，政府並決定將增產的70萬個口罩，預留給政府外判清潔工。

特首林鄭月娥表示，政府經港澳辦與內地相關部門協調，成功購入了1700萬個口罩。（余俊亮攝）

懲教署口罩產量 月增70萬個

懲教署生產口罩方面，林鄭表示，有不少義工自2月7日起加入生產口罩，有超過800人表示希望加入有關工作。她指，有關生產線目前已全日24小時運作，分開3個更份，她對參與生產口罩的義工及在囚人士表示謝意。

懲教署本來每月生產180萬個口罩，估算現時的生產力已提升至每月可生產250萬個口罩，林鄭稱，決定將定期增加生產的70萬個口罩，預留給政府的外判清潔工。

▼市面搶購口罩情況▼

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林鄭月娥再澄清，政府從未使用以往價低者得的採購方式，而是直接向供應商購買，完全不經招標。她重申，政府在全球共向20國家地區逾400供應商洽購，已訂購了4800萬個口罩，但目前只是收到約300萬個。她亦表示，由於全球多國陸續開始限制口罩出口等，已成功訂購的口罩，不一定如期到貨。

至於政府目前的口罩庫存，林鄭表示政府目前只有1200萬個口罩庫存，當中已包括剛收到約300萬個，相信只夠政府使用1個月，所以要留給前線的衞生署等人員使用。她呼籲社會各界如果有途徑採購到口罩，捐給有需要的人，並轉介採購途徑給特區政府，讓政府跟進作直接採購。

考慮向有意生產口罩商家 提供工業邨廠房

林鄭指出，政府亦希望設新的生產線，懲教署正裝修新的工作空間，強調只要買到機器便可再提高產量。她又稱，已聯絡有意在香港設生產線的商家，希望提供協助，如提供在工業邨廠房等。