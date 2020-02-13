【港澳辦易帥】新主任夏寶龍是甚麼人？　任命折射中央對港新思維

港澳辦出現重要人事變動，張曉明被免去主任職務，改任副主任（正部長級），政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任；香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任。 現年67歲的夏寶龍，是繼駱惠寧後另一位「退下火線」後被授命投身港澳工作前線的「救火隊」。要數其官場履歷，最為人熟知的是當年國家主席習近主政浙江時，夏擔任習的「第一副手」，前後共事4年；其後習當上國家主席，夏亦步上浙江第一把手之位，擁有掌一方大政的經驗，被視為能處理複雜社會及政治矛盾，且從未涉足港澳事務，現以國家領導人之級別空降，對駕馭「三辦」統率對港工作更為有利。這是夏寶龍之所以今次被擢用的「賣點」，亦是北京對港思路的折射。

夏寶龍（右）以「老將」身份出山超出外界預期，但是符合駱惠寧任命後中共對港澳系統的用人思路。（新華社）

曾任習近平副手4年 多年緊密合作

夏寶龍生於1952年12月，籍貫天津市，1973年加入中國共產黨，1997年擔任天津市人民政府副市長，先後任中共中央15、16、17屆候補委員。由於夏寶龍正式入黨前，曾任共青團天津市河西區委常委、副書記、書記，曾被部分人視為「團派」人物。

不過，當夏調往浙江後，情況便有所不同。2002年11月，習近平上任浙江省委書記，夏寶龍2003年從天津市副市長調任浙江省委副書記，成為習近平的第一副手。習近平於2007年調任上海市委書記，夏寶龍繼續在浙江任職。由於浙江和上海接壤，區域經濟上緊密相連，領導層交流亦頻繁，因此兩人合作機會仍多。

2012年的中共十八大，夏寶龍當選中共中央委員，同年12月18日任浙江省委書記，執掌一方。中共十八大，亦是習近平當選國家主席、執掌全國的時候，夏寶龍能在其間更上層樓，反映他與習在浙江共事的4年間，習對其工作表現予以肯定。

張曉明改任港澳辦副主任。（新華社）

多年政績皆未涉港澳 最著名事件為「拆十字架」

主政浙江期間，夏寶龍主要政績包括推動「八八戰略」，亦即以「秉持浙江精神，幹在實處、走在前列、勇立潮頭」為原則，發揮浙江的「八個方面」優勢，採取適應浙江特點的「八個方面」舉措；夏寶龍任內亦推動「五水共治」，即治污水、防洪水、排澇水、保供水、抓節水。

在2013年，夏寶龍在浙江推動「三改一拆」政策，即整改舊住宅區、舊廠區、城中村改造和拆除違法建築，期間因着「拆除違法建築」，拆毀逾2,000間基督教堂的十字架，以至整座建築物，引發多場流血衝突，成為他任內最具爭議性的事件。

按慣例，中共地方省委書記在年滿65歲後即需要退休，要不被調離一線崗位赴人大任職「退居二線」，要不就是更上一層樓。2017年4月，年近65的夏寶龍從浙江省委書記，被調任至中共全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，外界普遍認為他正是按慣例到齡「退居二線」。

但一年後，夏寶龍當選為政協副主席，兼任秘書長，躋身副國級領導人。環顧夏寶龍數十年履歷，皆未與港澳事務有直接關係。

夏寶龍與1月被任命執掌中聯辦的駱惠寧，有許多相似之處，包括：1）都是以退休高齡執中央港澳工作機關；２）都是曾主政一省的地方大員，具處理複雜的社會及政治矛盾的經驗；3）均從未涉足港澳事務，與香港錯綜的利益體相對較少關連；４）都是以「高配」姿態空降，被視為有利駕馭、鎮攝港澳系統內的既有勢力，更好理順工作關節，強勢領導港澳工作。可以見到，夏寶龍與駱惠寧同時擁有以上相同特點，並非偶然，而是反映着北京對港策略、改革港澳工作系統的思路，雖未必是全幅藍圖，但至少已是其中一軸。