【夏寶龍掌港澳辦】中央港澳系統大調整　權威解讀3重要訊息

國務院宣布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任。權威消息指，這次是中央對港澳工作系統的重大調整，其中包含着三點重要訊息。

2015年5月，習近平在浙江調研，夏寶龍（左三）陪同視察國家戰略石油儲備基地。（網上圖片）

繼中聯辦易帥後，國務院今（13日）再公布港澳辦主任新任命，權威消息指，今次任命包含了三點重要信息：

1.中央更加重視港澳工作。這次人事變動主要涉及港澳辦，同時觸及香港中聯辦和澳門中聯辦，是為中央主管港澳工作體制的重大調整，反映出中央未來對港澳工作更加重視。值得注意的是，現在港澳辦領導層由一副國級（夏寶龍）、三正部級（張曉明、駱惠寧、傅自應）組成，可見中央要全面提升港澳系統重要性。

2.中央港澳工作協調小組和小組辦公室（即港澳辦）職能變成領導職能。2013年香港五十萬人上街後，北京成立高規格的中央港澳工作協調小組，協調對香港、澳門的工作，由港澳辦作為協調小組的辦公單位；經過今次調整後，港澳辦作為小組辦公室的職能，將由協調變領導，職能實體化。再者，港澳辦由屬副國級的夏寶龍領導，亦是職能升格的表現。

3.理順機制，改變原來三架馬車並行的狀況，更有利前後方協同。由於港澳辦主任、香港中聯辦主任、澳門中聯辦主任都屬正部級，故一直以來「三辦」理論上沒有清晰從屬關係，而現在由屬國家領導人級別的夏寶龍領導港澳辦，香港中聯辦和澳門中聯辦主任兼任港澳辦副主任，「三辦」實現一體化領導，有利於前後方協同，提高效率。