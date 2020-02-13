【武漢肺炎】澳門宣布多項援助措施　每人發放3000元電子消費券

武漢肺炎疫情令香港、澳門等地民生、經濟大受打擊，澳門政府今日（13日）公布多項措施，紓緩居民及各行各業的經濟壓力，當中包括每名澳門人發放3,000元（澳門元‧下同）電子消費券。

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澳門政府提出五大方向，包括：

一、減免稅務及規費，以減輕企業及居民負擔；

二、推行中小微企援助及利息補貼，以扶持企業存續；

三、加強民生措施，支援弱勢家庭；

四、提升技能培訓、實施以工代賑，保打工仔飯碗；

五、推出電子消費券，加快民生經濟復甦。

所得補充稅、職業稅等均有扣減

減免稅務及規費方面，調整所得補充稅，對2019年度所得補充稅稅款，作上限為30​萬元扣減，受惠範​圍涵蓋包括中小企在內的商業企業，料惠及2,970間企業。

調整職業稅，退回70%已繳納的2018年度職業稅稅款，退税金額上限為2萬元，料惠及17萬本地僱員。

提高2020年度職業稅的可課稅收益的固定扣減，由目前的25%提高至30%，料惠及18萬本地僱員。

豁免全部房屋稅及6個月旅遊稅

豁免本年向澳門居民住宅所徵收的全部房屋稅，惠及18萬戶住宅。同時，也減免商業場所25%的房屋稅，惠及2.5萬個商業場所。

豁免酒店、酒吧、健身室及卡拉OK等旅遊服務場所5%的6個月旅遊稅，惠及854間場所。

退回全部營業車輛的牌照稅。

豁免或退還於2020年度，各行政部門及實體徵收的行政准照費用​及印花稅。

澳門早前公布，所有賭場和娛樂場所停止營運15日。（路透社）

政府承擔最高200萬貸款額 補貼4厘息3年

針對中小微企，澳門政府推出臨時性「中小企業貸款利息補貼計劃」，適用對象為因疫情導致資金短缺而獲銀行貸款的中小企業，由政府提供承擔最高貸款額200萬元、最長3年的4厘補貼利息。

推出中小企營運少於兩年的特別「中小企業援助計劃」，提供上限60萬元的免息援助貸款，最長還款期8年。

發放600元醫療券 補貼3個月水電費

澳門政府亦發放幾項補貼，包括臨時性向每名特區永久性居民多發一次600元的醫療券，補貼澳門居民住宅3個月的全部水電費，以及對社工局經濟援助的弱勢家庭多發兩個月的援助金。

疫情受控後 提升本地僱員職業技能

倘疫情受控，為本地僱員提升職業技能，以對接政府增加基建投資，而出現大量需求的工種，例如：電工、水喉、焊接、木工、泥水、批盪、紥鐵，還有製冷及空調、預製件組裝、施工主管等崗位。

疫情緩和後派電子消費券 3個月內使用

疫情緩和後，特區政府將向澳門居民每人發放面值為3,000元的電子消費券。消費券必須在本澳的餐飲、零售、生活百貨等行業消費扣帳；並以3個月為期限。