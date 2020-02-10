【武漢肺炎】澳門連續6天未有新增確診個案　政府：防控初見成效

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港至今累計38宗確診個案。另一邊廂，截至今日下午6時止，澳門已連續第6天未有新增案例，維持累計10宗確診個案，首位感染者日前亦已康復出院，其他9宗均屬輕症。 澳門衛生局認為，政府採取及時和嚴厲的防控措施，已初見成效，但重申並不代表疫情緩解，期望公眾明白目前形勢仍然嚴峻，尚未可恢復正常生活。當局又指，本周三將推出第3輪保障口罩供應計劃，亦已採購兒童口罩，正安排配售。

澳門衛生局公共衛生臨床中心醫護人員監察隔離病房情況。（新型冠狀病毒感染應變協調中心圖片）

澳門現時共錄得10宗確診個案，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心今日最新公布數據所示，累計疑似個案共691宗，已排除的有656例，仍待排除的有25例。累計密切接觸者55例，當中19人已解除隔離。

當地首位確診新型冠狀病毒感染的52歲武漢女子，亦於上周四(6日)康復出院，同日下午已在警察護送下離境。

賀一誠：澳門不會封關

防疫措施方面，澳門特首賀一誠早前宣布，因有可能發生人傳人感染，宣布由上周三（5日）凌晨起，將暫停賭場及相關業務運作半個月。不過，賀一誠明言，澳門不會封關，因為會令所有內地人及澳門人不可以進出，城市內部運作包括鮮活糧食供應、城市清潔等，均受影響。

澳門行政長官賀一誠早前宣布，澳門會關閉賭場半個月。（資料圖片／澳門新聞局）

至於口罩供應，衛生局則設配額制，市民可持永久/非永久居民身份證或外地僱員身份認別證到澳門56間協議藥房登記，每人每次限購10個口罩，10日後可重複購買。根據當局特設的抗疫專頁顯示，除協議藥房外，衛生中心、澳門工會聯合總會、澳門街坊會聯合總會等亦設口罩銷售點，網上亦顯示各商戶存貨數量，一目了然。

澳門已採購兒童口罩 配給市民

衛生局局長李展潤今日於記者會上表示，預計本周三（12日）將推出第三輪保障口罩供應計劃，政府亦已採購兒童口罩正安排配售，明日將公佈詳情。

李展潤續指，在特區政府採取及時和嚴厲的防控措施後，澳門連續6天未有新增確診個案，可以說是澳門的防控措施初見成效。他代表特區政府感謝廣大市民的理解和配合，以及感謝包括醫護人員在內，所有為抗疫付出努力的人士。

澳門特設抗疫專頁，亦設口罩存量供應實時情況，供市民知悉。（新型冠狀病毒感染應變協調中心抗疫專頁截圖）

不過，他特別提醒指，6天沒有新增個案並不代表澳門疫情緩解，期望公眾了解目前形勢還是嚴峻，仍未可恢復正常生活。他又指，或有隱性患者潛伏社區，呼籲市民繼續配合政府措施，留在家、少外出、勿聚集，如必要外出時請戴口罩和勤洗手，「全澳市民要繼續堅持下去，打贏這場仗。」