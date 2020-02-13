【夏寶龍掌港澳辦】民主派憂夏手段雷厲　湯家驊：對港政策改革

國務院今（13日）宣布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。 行政會議成員湯家驊接受《香港01》查詢時表示，這次換人代表中央對港政策有所改革，甚至是升格的處理，特別由中央領導級擔任港澳辦主任屬罕見。被問到中央是否對港採取更強硬的手段？湯家驊則指，未必是更強硬，認為這次變動屬內部協調，目前仍難去揣測。 民主派會議召集人陳淑莊則指，夏寶龍過去作風雷厲風行，故對夏的手法、手段及態度抱觀望態度。

行政會議成員湯家驊表示，這次換人代表中央對港政策有所改革，甚至是升格的處理，特別是由中央領導級擔任港澳辦主任屬罕見。（資料圖片/林若勤攝）

被問到張曉明這次是否因反修例風波一事被問責？湯家驊稱不敢答亦不能證實。他又指，嚴格來說張曉明並非降職，因他仍然是正部長級。湯家驊認為，在新架構之下，反映中聯辦和港澳辦歸納為一，以往的分岐相信能夠收窄。

對於夏寶龍過往沒有涉及港澳事務，湯家驊指對方曾在2010年到訪香港，與新界鄉事代表曾有接觸，相信不是完全不熟識香港事務。

民主派會議召集人陳淑莊稱，夏寶龍的手段雷厲風行，過去曾被指作出破壞十字架等活動，故對夏寶龍的手法、手段及態度抱懷疑。（歐嘉樂攝）

陳淑莊：夏寶龍手段雷厲風行 中央採「一手抓」態度

民主派會議召集人陳淑莊稱，夏寶龍的手段雷厲風行，過去曾被指作出破壞十字架等活動，故對夏寶龍的手法、手段及態度抱懷疑。陳淑莊認為，現時中央採「一手抓」方式處理香港，中聯辦角色變輕，中央直接處理港澳事務。對於北京以後的措施會否貼近民意，還是更加「止暴制亂」，她認為仍要放長雙眼看。

民主黨立法會議員黃碧雲則促請夏寶龍重新檢視中央對港政策，她稱03年後中央對港政策方向錯誤，不斷介入和干預香港特區内部事務，同時剝奪港人的自由。黃碧雲要求中央尊重一國兩制，回應港人的訴求，立即撤回人大831決定及落實雙普選。