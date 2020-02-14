【夏寶龍掌港澳辦】咁蹺？張曉明被換　踫巧逃犯條例草案一周年

國務院13日宣布，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明被免去主任職務，改任分管日常工作的副主任（正部長級）。 是次變動是繼年初王志民被免去中聯辦主任一職後，再有長期主理香港事務官員被調職。自1986年起涉足港澳事務的張曉明，先後出任過中聯辦及港澳辦主任，可謂這個領域的「老將」，而其言論一向「惹火」，包括曾公開表示特首的地位超然，凌駕於行政、立法、司法三個機關之上。

現年56歲的張曉明在港澳聯絡體系工作多年。（資料圖片／黃永俊攝）

國務院在2月13日公布，夏寶龍接掌港澳辦主任一職，張曉明轉任副主任。事有湊巧，1年前的2019年2月13日，港府宣布為《逃犯條例》修例，並在翌日即2月14日起展開為期20日的公眾諮詢，掀起了反修例風波的序幕。

張曉明及前中聯辦主任王志民的人事變動，一直被認為與這場修例風波有關，觸發中央調整對港思路，以及決心改革港澳工作體系。從這個角度，張曉明的仕途轉彎路，正正由港府宣布修改《逃犯條例》一刻埋下伏線。

張曉明面對雨傘運動指「太陽照常升起」，一直受到網民熱議。（網上圖片）

現年56歲的張曉明在港澳聯絡體系工作多年，自1986年起擔任港澳辦主任秘書，曾參與中英聯合聯絡小組的工作，與香港淵源深遠，為中央長期負責香港事務的主要官員；後在港澳辦逐級升遷，先後出任過政策研究司司長、綜合司司長、辦公室副主任等。

2012年梁振英當選特首，張曉明亦當上港澳工作單位的第一把手，同年12月被任命南下擔任香港中聯辦主任，並進入中共中央港澳工作協調小組。2017年，張又調返港澳辦，這次是接替王光亞出任港澳辦主任，在港澳事務的話語權更大。

曾經作為中央在港的代表，張曉明言論一直頗具爭議。2014年任職中聯辦主任的他會見民主派時，被街工梁耀忠問到時任工黨及支聯會主席李卓人，在堅持「結束一黨專政、建設民主中國」的原則下，能否成為特首候選人，張曉明回應指梁耀忠「仍能安然坐在這兒，反映我們的寬大」，在一國兩制下支聯會在港仍能生存和活動已是中央的包容。

2015年張曉明表示行政長官「具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」。（資料圖片／江智騫攝）

同年10月，香港爆發了持續79天的雨傘運動，張曉明出席國慶酒會時受示威者堵路影響，被記者問到有何感受，張曉明面帶笑容用食指指向天說「太陽照常升起」，一直受到網民熱議。

2015年張曉明出席《香港基本法》頒布25周年研討會時，表示行政長官「所具有的雙首長身分和雙負責制的責任，使得行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」，並指香港於回歸前後均沒有實行過任何三權分立的政治體制，引發社會一輪激烈爭論。大律師公會發表聲明，反駁指《基本法》清晰界定了三權的關係和權責，張曉明「超然於三個機關之上」的描述，難免被解讀為特首「凌駕於三權之上」，對引起公眾憂慮深表遺憾，促請張曉明早日作出澄清。時任特首梁振英回應傳媒提問時則附和指行政長官地位「確實是超然」。

任職港澳辦主任的張曉明於《人民日報》撰文，直指香港尚未完成《基本法》第23條立法，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。（資料圖片／張浩維攝）

去年香港經歷反修例風波，任職港澳辦主任的張曉明於《人民日報》撰文，直指香港尚未完成《基本法》第23條立法，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，已成為擺在香港特別行政區政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。公民黨立法會議員陳淑莊批評有關言論是「火上加油」。

特首林鄭月娥去年年底到北京述職時，未有按慣例與張曉明會面，而是與主管港澳事務的國務院副總理韓正會晤，當時外界已有揣測中央是否會作出對港官員的人事調動。