【武漢肺炎】鑽石公主號260港人滯留　保安局：所需藥物陸續送達

武漢肺炎波及郵輪遊客，滯留日本的鑽石公主號已有10人確診。船上有260名港人正接受隔離，部份人士需要藥物，而保安局回覆查詢時表示，所需藥物已經陸續送達。

保安局回覆《香港01》查詢時表示，入境處和香港駐東京經濟貿易辦事處（經貿辦），正全力提供適切可行的協助。

部份港人已確認收到藥物

保安局指，入境處和經貿辦在2月初獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館、日本外務省、香港旅遊業議會及有關郵輪公司了解情況。入境處已派出兩名人員前赴當地提供支援，為港人提供藥物及適切協助，部分港人已確認收到相關藥物。兩名入境處人員亦與有關單位直接聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。

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根據郵輪公司提供的資料，共有260持特區護照的港人乘坐該艘郵輪，其中10名持特區護照的港人被確診感染新型冠狀病毒，目前正在當地醫院接受治療，其餘港人自2月5日起在船上被隔離14天。

入境處：已要求日方提供藥物及協助

入境處接獲的港人求助包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物。其中就藥物問題，入境處已即時向郵輪公司及其當值醫生反映相關港人的醫療藥物情況及需要，並透過大使館及經貿辦要求日本有關當局提供藥物及協助。入境處亦分別聯絡有關人士的家人，醫院管理局及衛生署了解情況，並提供所需協助。據郵輪公司所述，現時部分港人已獲發藥物，他們正陸續將藥物送達其他求助港人。

正了解隔離完結後去向 以協助安排

另一方面，入境處和經貿辦正與有關單位聯繫，了解該批港人在2月19日隔離完結後的去向，以協助安排。

入境處和經貿辦會繼續與公署、大使館、日本外務省、旅議會及有關郵輪公司保持密切聯繫，留意事態發展，按當事人情況，提供適切可行協助。