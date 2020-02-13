【武漢肺炎・2.13】再多兩宗確診　37歲男子任職社署辦事處

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，本港新增1宗確診感染至共51宗確診個案，曾與患者共13人聚餐。 郵輪鑽石公主號，共有八名港人感染。 政府總部9樓保安局一名文職人員發燒入住威爾斯親王醫院，新型冠狀病毒測試結果為陰性。 衞生署衞生防護中心晚上公布，再多兩宗確診個案，即今日合共有3宗。新增兩宗與長康邨康美樓患者相關，二人是母子，他們在年初二與康美樓夫婦、女方父親（即新確女子的姐夫、男子的舅父），一同在北角明星海鮮酒家共膳，同枱已有五人確診。

【23:12】一名在政府總部工作的人員，因發燒而在醫管局醫院留院，並接受新型冠狀病毒測試。政府發言人表示，該人員的化驗結果呈陰性，確定並非受感染個案。

發言人表示，由於該名人員最近曾在政府總部大樓內工作，已第一時間根據衞生防護中心的指引及意見，加強政府總部大樓內有關部分的清潔和消毒工作。當局將繼續根據衞生防護中心的指引，在政府總部大樓內採取合適的預防措施，以降低感染和傳播新型冠狀病毒的風險。

【23:00】有指其中一宗確診個案病人是社會福利署員工，《香港01》向社署查詢是否37歲確診男子。社署回覆時證實，於今晚接獲通知， 西營盤德輔道西中西區及離島區社會保障辦事處一名男職員確診感染新型冠狀病毒。據了解，該職員為出席明星飯聚的37歲男子。

【22:10】長康邨康美樓確診夫婦、田灣75歲外父及其小姨和外甥一同在年初二吃飯的北角明星海鮮酒家，原來早在一星期已結業，另一分店店員在電話查詢中解釋，是因租約期滿。

【21:45】衞生署衞生防護中心公布，再多兩宗確診，連同早前屯門醫院個案紫田村患者，累計53宗。

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兩宗個案涉及一對母子，分別為67歲女子（為第52宗個案）及37歲男子（為第53宗個案）。兩人於1月26日（年初二）晚上與早前確診的三名病人（第46、48及49宗個案）於北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。



67歲女病人為第46宗個案（75歲男病人）的小姨，過往健康良好，平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。她於1月31日出現咳嗽，2月1日開始發燒及發冷。她分別於1月31日、2月3日及7日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。其密切接觸者包括女兒、女婿、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

37歲男病人過往健康良好，居於香海大廈。他於2月8日出現發燒，2月9日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。

【21:00】保安局指，根據郵輪公司提供的資料，共有260持特區護照的港人乘坐該艘郵輪，其中十名持特區護照的港人被確診感染新型冠狀病毒，目前正在當地醫院接受治療，其餘港人自2月5日起在船上被隔離14天。

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【18:50】政府總部9樓保安局一名文職人員發燒入住威爾斯親王醫院，新型冠狀病毒測試結果為陰性。

政府總部保安局有人發燒，測試結果為陰性，政總加強清潔。（讀者提供）

【17:38】澳門新增1宗康復出院個案，已有3人出院。過去24小時未有新增確診病例，維持累計10例確診個案，仍留院的7例均屬輕症。

【17:20】原定4月舉行的香港國際七人欖球賽，改至10月16至18日舉行。

【16:56】醫管局何婉霞：N95口罩，用量較以往多。2月頭有貨抵港，希望2月尾會繼續有貨抵達。她說會加強了倉庫管理，亦明白同事的擔憂。她說醫管局「用得其所」原則，如口罩及防護衣物，若沾濕就要換。她強調保護同事是首要原則，口罩供應緊張，呼籲同事合理使用。

醫管局仍有一個月用量的口罩存貨。

張竹君：多人聚集應盡量避免，「情人節，我好明白好難全時間有社交距離，如果病就盡量避面見面及戴口罩。」

【16:43】停泊在日本的郵輪鑽石公主號，共有8名港人在船上確診。鑽石公主號一直有與日本溝通，有留意流行病學發展，其他安排，政制及內地事務局會有安排。張竹君指，8人包括之前確診的3人，但不包括早前在香港落船的1名確診者。

青衣長康邨康美樓07室，有家庭群組初步檢測呈陽性，涉與第46宗個案相關。而康美樓中，仍有一戶未到隔離營，張竹君指該住戶風險較低。

屋宇署已取喉管樣本檢驗，亦有在沙井取樣本，全呈陰性，檢疫有五位不舒服及地下家庭服務中心員工有不適，送去醫院均呈陰性。

【16:40】張竹君指，並無確診個案與保安局有關，手頭上並無其他資料。

2月13日衛生防護中心記者會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）、醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（右）見記者。（余俊亮攝）

【16:30】確診一宗確診個案，為第51宗。患者是43歲男子，無外遊紀錄，從事保險業。2月5日、8日看過不同醫生，2月12日到屯門醫院急症室求診，今日確診。他與家人同住屯門。他曾在1月31日，與家人等共13人食飯，其中一名姻親為第47宗確診個案。

他曾接觸三位保險客戶，當局正追蹤，視乎情況看會否觀察或檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，減少不必要聚會。

患者的工作地點在油麻地彌敦商業大廈，中間曾看醫生和返工，主要在公司，由於工作性質會見顧客，正追蹤情況。

【15:00】消息指，政府總部9樓保安局的一名文職人員發燒入院，正於沙田威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試，料傍晚有結果。《香港01》正向保安局查詢。

消息指他2月6日及11日曾回辦公室工作，同層為B組長期監禁刑罰覆核委員會/監管下釋囚委員會/監管釋囚委員會及C組，而局長李家超等高層則於10樓辦公。

【13:20】天主教香港教區宣布，2月15至28日暫停主日及平日彌撒，教堂繼續開放。

【11:22】據了解，屯門醫院新增一宗確診個案，患者是住在良田村的66歲確診男子的男親人。

【11:16】上海市長應勇任湖北省委書記，蔣超良被免職。

▼香港確診個案一覽▼

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【10:53】楊潤雄又指，就中一自行收生面試安排，屬校本決定，過往大部份學校有面試程序，但因應疫情，局方不鼓勵面試，但學校如有需要及有足夠防護裝備，學校仍可安排面試。即使學校未有舉辦升中面試，可看成績及課外活動，決定收生。校董會批准，再在網頁公布評選準則。

【10:50】停課期間，要求學校保持開放，個別家長或未能照顧小朋友，會帶返學校。停課不停學政策上，學校利用不同措施，大部份有利用網上學習的經驗為學生提供學習材料，亦有網上授課，保持學生學習興趣。局方有有提供支援予教師，希望藉此協助學校。

【10:46】楊指，大部份學校由2月3日停課至到3月15日。 就私立幼稚園，有個別學校申請減學費，局方會盡快處理申請，學校按批出的學費訂定，家長有責任交學費。

楊指，現時口罩有短缺情況，他指，除疫情發展外，學校的準備情況、防疫物資供應都是復課的考慮因數。

【10:45】小六第三次呈分試取消，今年小六學生的升中派位組別，會按小五下學期和小六上學期校內成績決定。至於文憑試安排，楊指，2月底才決定是3月27日如期考筆試，或是進一步延期；他指，會視乎就復課安排，決定TSA日子，強調TSA無需要準備，如復課可安排考，問題不大。

【10:39】被問及跨境學生情況，以及有關文憑試安排時，楊潤雄表示，有關文憑試情況，應評估中，視乎疫情及考評局的準備，楊重申，至本月底先決定選取方案一或二。

他又指，復課決定是基於學生安全，對於跨境學生返港上課影響，局方都會考慮，要視乎屆時內地及香港疫情。

復課決定，要平衡學生、社會需要，現時不宜復課; 亦要讓學校及家長有時間準備復課安排，現時有一個月停課時間，好合理。

【10:38】被問及教育局收到多少幼稚園求助，一次性津貼數目最高限額有多少時，楊潤雄表示，津貼上正與業界持份者傾，要視乎政府財政問題，未有一個最後定案，主要幫幼稚園防疫上做好準備。暫時手上未有資料，有幾間幼稚園想減學費，會盡快批出。

【10:35】至於幼稚園方面，業界有財政困難，就免費幼教學校的支援，局方會為提供資助，以每間學校本年一月學生人數作基數，計算停課的每月資助，確保學校不會因退學人數而減少資助。至於私立幼稚園，如要調整學費，會盡快處理學費申請，會繼續與業界緊密聯絡。

【10:31】 楊指，減少社交是防控重要策略，至於在港學生避免離港，以減低感染的風險。楊指，停課並非額外假期，學校會善用電子學習，以達至「停課不停學」。楊指，除局方亦提供熱線、網上研究會等，持續為教師提供支援。

【10:30】教育局局長楊潤雄今日上午10時半會見傳媒，由於疫情未有減縮，為免藉病毒校園傳播，全港學校繼續停課日期，不早於3月16日復課。

【09:50】教育局長楊潤雄將於10時半見傳媒，預料將交代復課安排。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

+ 3 + 2

【08:00】截至周四（13日）上午7時58分，全國確診病例59633宗，較上一日增加14903宗，累積死亡人數1360，增加了246人，疑似病例16067宗，治癒病例5887宗；重災區湖北省確診病例48206宗，累計1310人死亡，3441人治癒。

【03:57】英國政府早前將83名公民從中國接回國，並安排送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地傳媒報道，該批被隔離人士可在醫院範圍內自由活動，以及在自己房間外戴上口罩與他人接觸，目前83人的病毒測試結果全部呈陰性。截至周一（10日）英國共9人確診，第9名確診患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。

【03:16】全球移動通訊協會（GSMA）宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原定2月24至27日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）被迫取消。

【01:10】湖北省十堰市張灣區深夜宣布午夜起實施戰時管制，成為由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情爆發以來，內地首個進行同類管制的小區。

【23:50】葵青偉盈區區議員冼豪輝在其Facebook專頁稱，卓健醫療公布，第49及50宗確診個案，曾分別到旗下的青衣城3樓診所及青衣站地下診所求診。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾四萬人確診▼