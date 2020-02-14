政府派錢抗疫！一文盡覽何人受惠、資助金額　低收入戶派5000元　

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，政府月初宣布成立100億元防疫抗疫基金，為受疫情影響的僱員及僱主提供支援，惟一直未有交代詳情。 特首林鄭月娥今日（14日）傍晚召開記者會，終詳細交代基金用途，其中包括協助各行各業避免大規模倒閉及裁員，向旅行社、食肆及零售行業每公司發放8萬元津貼；市民方面，低收入家庭每戶將獲一次性5000元，學生學習津貼由2,500元增至3,500元，以彌補在家補習的額外支出。林鄭呼籲各立法會議員盡快通過撥款，讓市民迅速得到幫助。

政府月初宣布成立100億元防疫抗疫基金，為受疫情影響的僱員及僱主提供支援.(盧翊銘攝)

林鄭早前表示將成立100億元防疫抗疫基金，在經濟下行的情況下加大力度協助受影響的各行各業，今日宣布細節，詳細如下：

1. 加強全城防疫

林鄭指由於疫情仍然嚴峻，現時截斷傳染鏈為首要目標，會繼續加強市民的防疫意識及增加防疫用品的供應，包括：

i. 繼續斥資於全球進行採購工作

ii. 鼓勵本地口罩生產，主動聯絡及資助有興趣發展本地生產線的私人生產商

iii. 資助可重用口罩的研發及生產

另外為確保抗疫工作能持續進行，基金會撥款為醫護及檢疫工作提升工作效率：

i. 向醫管局額外發放47億元

ii. 提升家居檢疫的電子監察系統

iii. 提高以短訊向市民發放疫情資訊的效率

政府會繼續進行全球口罩採購。（資料圖片）

2. 支援因疫情受創的行業和員工

基金亦會為受疫情影響的各行各業提供支援，避免造成大規模倒閉及裁員：

i. 向建造業及工友發放一次性資助，以加強工地的防疫設備

ii. 向全港的公私營物管公司發放2萬6千元的防疫津貼，包括為清潔工及保安於疫情期間每月提供額外1千元的資助；1千元資助同樣適用於為政府工作的前線清潔工及保安

iii. 為原定入伙火炭駿洋邨及粉嶺暉明邨的市民發放6千元資助

iv. 向旅行社發放8萬元津貼，大型食肆及小食檔分別會發放20萬元及8萬元，零售行業發放8萬元津貼；惟林鄭表示尚要研究如何界定哪些零售業付合資格

v. 即時援助會展、文化、創科行業，並為與再培訓局合作的培訓機構提供資助

向全港的公私營物管公司發放2萬6千元的防疫津貼，包括為清潔工及保安於疫情期間每月提供額外1千元的資助。（資料圖片）

3. 支援因停工停課而受影響的基層

i. 為自資及津助幼稚園及幼兒中心提供資助，教育局亦會另外向全港幼稚園撥款資助

ii. 為應付在家學習期間的額外開支，將2019至2020年學習津貼由2,500元增至3,500元

iii. 向全港20萬戶低收入家庭提供5,000元津貼，無須審查

林鄭指會向立法會財委會主席陳建波建議，於下周召開特別會議商討為基金撥出、不少於200億元的應急費，以按疫情的變化作出快速的回應，她又呼籲各立法會議員在完成質詢後，能讓撥款盡快通過，以令市民迅速得到幫助。林鄭又表示，其他有關經濟的惠民措施，會由財政司司長陳茂波於預算案中發表。