【武漢肺炎】澳門公共部門下周一起恢復服務　美高梅酒店今起停業

新型冠狀病毒疫情不斷擴散，本港至今已累計有56宗個案。澳門則維持10宗新冠肺炎個案，其中有3人出院。 澳門政府今日（14日）表示，政府會在本月17日至21日期間，恢復公共部門對外的基本服務。由於社會開始逐步復工，當局已制定復工的三大原則，包括要求市民進入特定場所前作健康聲明，發熱及咳嗽禁止進入室內場所。

澳門政府今日（14日）表示，政府會在本月17日至21日期間，恢復公共部門對外的基本服務。（資料圖片）

澳門行政公職局局長高炳坤說，在過去兩周，政府部門僅維持緊急服務，考慮到市民訴求和公務人員健康等因素，決定逐步恢復基本服務。政府會在本月17日至21日期間，恢復公共部門對外的基本服務。

他說，當局已發出指引，要求公共部門靈活安排工作人員上班，並盡量減少人員的聚集。未獲安排回部門工作的人員，如非必要和緊急情況，應留在家中避免外出。他又呼籲，市民前往公共部門前，應先透過電話查詢或網上預約。

公佈復工三大原則 進入娛樂場要作健康聲明

澳門傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好亦指，社會開始逐步復工，當局制定復工的三大原則：進入特定場所需作健康聲明，要求發熱及咳嗽者禁止進入室內場所，有關場所包括娛樂場、公共部門等；避免場所內的員工或顧客過於密集，建議人數控制於50%或以下、員工保持一至兩米距離；政府部門或私人機構執行嚴格衛生防護措施，包括要戴口罩等。

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美高梅酒店今日起停業

旅遊局執照及監察廳廳長陳露則表示，美高梅酒店宣佈今日起暫停營業。她說，至今共有10間3至5星級酒店暫停營業，低星級酒店場所則有18家，涉及約3,700間客房。