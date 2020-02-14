【逃犯條例】社民連荔枝角集會完結後　防暴到場舉藍旗

反修例運動至今逾7000人被捕，超過120名被捕人士遭還押於不同院所，而荔枝角收押所是是最多被捕人士遭關柙的地方。 社民連今日（22日）發起「手足，和你過情人節」活動，呼籲參加者晚上8時到荔枝角收押所外集會，與被捕人士度過一個甜蜜的情人節。

社民連指，情人節本應是在囚人士和伴侶一起度過的甜蜜節日，呼籲市民一同到荔枝角收押所外，與被補人士共渡情人節，是次活動未有申請不反對通知書。《香港01》正進行直播。

【22:23】現場人士已散去，過程未有發生衝突。

【22:01】警察要求在場人士沿青山道離開。

【21:57】防暴警察向記者舉胡椒噴霧，又以強光照射記者，並轉入青山道繼續前進。

【21:55】數名防暴警察落地，並舉起藍旗，要求市民散去否則使用武力。

【21:46】市民到達甘泉街之後，警方再次要求現場人士往長沙灣道方向前進。

【21:37】現場有幾輛警車出現，有警察沿路叫蝴蝶谷道聚集的人士落斜路，往甘泉方向離開，並要求上行人路。現場未見有任何衝突。

【21:15】社民連宣布集會結束，現場人士暫未散去。

【20:15】梁國雄讀出聲明，今日情人節在收押所外集會，是希望向超過100名被囚手足致敬，祝願他們身體健康。他表示，直至現時為止，有超過7,000人被捕，其中約550人被控告暴動罪，強調即使在疫情蔓延時，也要表達對在囚手足的支持。

【19:55】集會將於晚上8時開始，由於活動未有向警方申請不反對通知書，故未能在收押所外馬路舉行集會，只能在兩旁馬路舉行，現場約有100人聚集。