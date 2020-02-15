【武漢肺炎】私隱公署接12宗口罩商濫集資料投訴　斥網民披警車牌

武漢肺炎疫情持續，不少市民急於搜購口罩，惟市面供應仍然緊張。香港個人資料私隱專員黃繼兒指，私隱專員公署截至昨日（14日）下午5時，已接獲12宗投訴，指部分團體在派發或售賣口罩的過程中收集過多的個人資料。他提醒，市民在領取或購買口罩時，必須多加注意和謹慎，盡量避免提供與交易無關的資料，以減低個人資料被泄露的風險，又斥責商舖乘疫情收集個人資料，未經當事人同意下用作推銷或宣傳用途是乘人之危，絕對不為法律及道德所容，有關投訴將依法作出跟進。 另外，私隱專員譴責有人在網絡上圖文並茂披露警務人員車牌號碼作「起底」之用，並指涉事者已觸犯刑事罪行。

黃繼兒提醒市民在購買口罩時，必須保持警覺，分辨是否有實際需要提供某些個人資料。（資料圖片）

市民不應貿然披露個人資料 必須保持警覺

在不同網站及社交媒體上，有許多人聲稱可提供口罩，部分需填寫大量個人資料方可購買，黃繼兒提醒市民在購買口罩時，必須保持警覺，分辨是否有實際需要提供某些個人資料，與交易事宜無關的資料如個人收入、家庭狀況及家人的個人資料等，市民不應貿然向貨品及服務提供者披露，避免個人資料被利用作商業或其他用途。

黃繼兒又呼籲派發或售賣口罩的團體或商戶，即使有實際需要收集個人資料，亦應以合法和公平的方式收集最少的個人資料，不要將資料用作其他用途，以不公平的手法收集與活動無關或程度不相稱的個人資料，有違《個人資料（私隱）條例》，既不符數據道德，亦是乘人之危。

譴責網上披露警員車牌 籲社會尊重及保障個人資料

另外，私隱專員譴責有人在網絡上圖文並茂披露警務人員車牌號碼作「起底」之用，並指公署已要求有關平台的營運者，移除及停止上載相關貼文，他警告披露資料者已觸犯《私隱條例》，呼籲社會各方尊重及保障個人資料私隱，齊心專注抗疫。