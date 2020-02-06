【武漢肺炎】警方接獲109宗網上口罩騙案　涉及58萬元　8人被捕

武漢肺炎疫情持續，口罩供不應求，大批市民連日排隊求購口罩。警方今日（6日）表示，一月下旬起，有不法之徒於網上購物平台訛稱有口罩出售，在騙取受害人的預繳費後失去聯絡。警方指，截至2月5日，共接獲109宗相關報案，總涉案金額約58萬元，至今6男2女涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

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警方指，一月下旬起，留意到有不法之徒利用坊間口罩供應緊張的嚴峻情況，於網上購物平台訛稱有口罩出售，在騙取受害人的預繳費後失去聯絡。警方稱，高度重視此類網上購物騙案，由網絡安全及科技罪案調查科統籌各警區資源以制定執法策略，包括加強情報搜集和網絡巡邏，並會按證據執法，正積極跟進案件，不排除有更多人被捕。

警方表示，截至2月5日共接獲109宗相關報案，總涉案金額約58萬元，至今共拘捕六名男子及兩名女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方提醒，如市民懷疑墮入上述騙案，應盡快向警方舉報，並提供網上平台資料，包括銷售網址；騙徒的網上社交媒體用戶資料；騙徒所提供的聯絡方法；騙徒所提供的收款工具資料；如曾與騙徒見面，則提供有關日期、時間、地點等資料。

警方又呼籲，網上交易時，應先瞭解對方的可信性及核實對方身份，如有懷疑便應立即停止交易，致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢或向警方報案。

近日不時有大批市民排隊求購口罩。（資料圖片／張浩維攝）

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