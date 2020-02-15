【武漢肺炎】醫護工會促簡化防護裝備採購程序　發津貼予前線醫護

武漢肺炎疫情持續，香港醫療人員總工會今日(15日)上午到政府總部請願，要求食物及衞生局敦促醫管局正視醫護人員防疫裝備不足問題，並向前線員工提供足夠保護裝備，以及發放特別津貼予堅守崗位、參與前線抗疫工作的員工。 工聯會立法會議員麥美娟表示，對緊守崗位的醫護人員表示感激，強調政府應簡化防護裝備的採購程序，並要在全球搜購適合裝備。

醫護工會今日於政府總部外抗議，要求政府簡化防護裝備採購程序，並發放津貼給前線醫護人員。（廖雁雄攝）

對於政府昨日宣布額外撥款47億元予醫管局，麥美娟希望當局可以善用資源採購口罩、並向前線醫護及支援職級人員發放特別津貼，以作鼓勵。

醫療人員總工會會務主任李子健表示，有前線員工向他們反映，現時公營醫院的防疫裝備存量有限，擔心會影響日常工作。他們要求，醫管局要保障各員工有充足的口罩及防護衣物供應，向特別工作崗位員工提供N95型口罩，以及保障在隔離及監察病房等高風險範圍內工作的員工有充足防護裝備。

醫護工會今日於政府總部外抗議，要求政府簡化防護裝備採購程序，並發放津貼給前線醫護人員。（廖雁雄攝）