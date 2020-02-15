【武漢肺炎】龍門冰室網上賣10萬日本口罩　弱勢社群優先訂購

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，全港各區仍出現口罩搶購潮，口罩價格不斷被炒高，不少市民叫苦連天。部分熱心小店及公司實踐「香港人自救」的信念，在各區舉行免費派口罩活動。龍門冰室周五（14日）於facebook專頁公布向弱勢社群發售共10萬個日本口罩，並需於網上登記，先到先得。網民反應熱烈，全數口罩半日內認購完畢。

龍門冰室周五（14日）於facebook公布向有需要人士網上發售共10萬個日本口罩，並需於網上登記，先到先得。（龍門冰室fb圖片）

龍門冰室周五（14日）於fb專頁公布，將發售1000盒口罩，每盒100個，一共10萬個日本口罩，並優先供弱勢社群團體在網上認購。

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帖文稱，每個登記團體最少2盒，最多20盒，每盒價格300元。直至今午時分（15日），專頁再更新消息指已全數認購完畢。

冰室負責人解釋得知口罩價格被炒得高昂，故希望可盡量幫助到有需要人士。他又指，現時與團隊從不同地方蒐羅消毒用品，例如口罩、酒精、搓手液、消毒濕紙巾。

大批網民表示感激老闆的熱心，又指他一直幫助了不少有需要人士，「真香港人已經買少見少」、「多謝老闆」、「雖然訂唔到，但係都多謝你」。

（龍門冰室fb專頁）