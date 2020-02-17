【武漢肺炎】尹兆堅、鍾國斌冀政府大刀闊斧救市：仲攬住啲錢做咩

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴散，特首林鄭月娥上周五（14日）宣布成立涉及不少於250億元的防疫抗疫基金，為受疫情影響的旅行社、食肆及零售行業發放津貼，並為低收入家庭每戶提供5,000元津貼等。 立法會議員民主黨尹兆堅及自由黨鍾國斌，今日（17日）出席電台節目時均指措施「不患寡而患不均」，其他同樣受疫情影響的行業未能受惠，期望在月底公布的財政預算案中，能看到政府更大刀闊斧地救市。

尹兆堅形容措施聊勝於無，批評未有遍及各行各業。（資料圖片）

為避免造成大規模倒閉及裁員，政府將成立基金為受疫情影響的各行各業提供支援，包括向旅行社發放8萬元津貼，大型食肆及小食檔分別會發放20萬元及8萬元，零售行業發放8萬元津貼；基層方面，計劃向全港20萬戶低收入家庭提供5,000元津貼等。

尹兆堅今早出席香港電台節目《千禧年代》時形容措施聊勝於無，批評未有遍及各行各業，對於受停工影響的中下階層亦未有施予援手；鍾國斌同樣認為措施不夠大膽及震撼，以鄰近的澳門暫停賭場運作為例，雖然是截斷了主要經濟命脈但對抗疫非常有效，斥責政府不應盲目守著1萬億財政儲備。對於財政司司長陳茂波稱擔心派錢會擴大財赤，影響香港的國際信貸評級，鍾國斌就直言國際最近對香港的評價並非關於經濟，而是政府自身的管治問題，質疑政府「仲攬住啲錢做咩」。

鍾國斌認為措施不夠大膽及震撼。（資料圖片/高仲明攝）

尹兆堅亦提到《彭博》社評最近將港府評為「失敗國度」，批評政府「守財奴」的態度極品，應參考面對97年金融風暴及03年沙士時，政府大刀闊斧的救市措施，敦促林鄭聆聽民意。

財委會周五處理撥款 料會順利通過

財委會將於周五（21日）召開會議處理政府抗疫防疫撥款申請，尹兆堅及鍾國斌均相信撥款沒有爭議性，會短時間內順利通過。對於被指民主派阻撓立法會撥款，尹兆堅強調是政府用利民措施作捆綁，試圖令具爭議性的撥款快速通過，包括涉及警隊加薪的公務員加薪撥款。鍾國斌則希望其他公務工程撥款能早日通過，相信基建能帶動經濟活動。

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自由黨近日一直提倡向市民派發消費劵刺激經濟，又可確保市民在本地使用，尹兆堅擔心消費劵須針對不同行業，會造成高昂的行政成本，認為按人頭派發1萬元能避免煩瑣的行政工作。鍾國斌就指以各種方式派錢都會支持，又提到政府可配合各個銀行近日推出的「還息不還本」，政府可為商戶補貼當中2厘利息，令整個商界受惠。