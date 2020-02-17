【武漢肺炎】在華多家跨國車企工廠表態將復工

受中國發生新冠病毒肺炎疫情影響，一些車企被迫延遲生產。不過，多家車企計劃開始恢復生產。

第一財經報道，豐田汽車本表示，計劃下週恢復在華四家主要工廠中的三家產能。其中，該公司在吉林長春和廣東廣州的工廠於2月17日恢復生產，位於天津的一家工廠於2月18日恢復生產。不過，豐田位於四川成都的工廠何時復工尚未確定。此前，豐田曾計劃最快於2月10日恢復中國工廠的生產。

武漢腦炎令中國部分工廠停工，致汽車供應鏈癱瘓。（新華社）

另外一家日本汽車製造商日產，其位於花都和大連的工廠準備最早從2月17日開始恢復生產。此外，寶馬集團也計劃最早在2月17日恢復在中國的生產。

大眾汽車集團此前則表示，與大眾中國合作伙伴共同運營的14家工廠中，有6家已經啟動復工恢復生產。其中，有5家是由大眾與一汽集團合資運營的工廠，1家大眾與上汽集團合作運營的工廠。作為中國最大的外國汽車製造商，大眾汽車表示，其餘8家工廠將於2月17日恢復生產。值得注意的是，國際評級機構標準普爾此前曾發佈報告稱，大眾汽車集團或將成為受本次新型冠狀病毒疫情影響最大的汽車製造商。該集團近40%的汽車在中國生產和銷售，儘管其主要工廠位於疫情嚴重的湖北省以外，但由於為抗擊疫情而採取的管控措施，可能致使一些工廠生產受影響。

福特在本月10日已復產

此前，已有一些企業陸續恢復生產。福特汽車在重慶和杭州的工廠計劃於2月10日恢復生產。福特汽車方面表示，其正在努力準備並擴大在中國工廠的生產。福特汽車一位發言人稱，中國以外的業務均未受到病毒或任何供應鏈中斷的影響。而福特在中國的非生產僱員被指示繼續在家工作直到2月24日，以減少感染的風險。

儘管福特汽車稱，中國以外的工廠正在按計劃運行，但由於零部件供應等因素，一些國際車企的海外工廠的生產也受到了影響。受線束供應短缺影響，現代是第一家在中國以外地區關閉工廠的大型汽車製造商。因中國供應商生產的零部件暫停供應，其中韓國進口的汽車線束中有87%是中國製造。因此，韓國車企何時重啟生產取決於中國的汽車線束工廠的復工時間及供應計劃。不過，從韓國現代汽車及韓國汽車工業協會（KAMA）負責人處獲悉，由於裝配電路（Wiring Harness）等部分核心零部件的供應問題而暫停生產的韓國現代汽車的生產線，將於本月17日起全面恢復生產。

除了韓國車企外，通用汽車也確認，由於中國製造業停產導致供應問題，韓國的一家裝配廠的生產計劃將停產兩天。而位於密歇根州弗林特的美工會聯合會警告稱，由於新型冠狀病毒疫情造某些零部件的短缺，可能會導致通用汽車三家工廠的生產中斷。這三家工廠包括生產重型皮卡的弗林特組裝廠（ Flint Assembly）、生產輕型皮卡的印第安納州韋恩堡組裝廠（Fort Wayne Assembly）以及生產大型SUV車型的德克薩斯州阿靈頓組裝廠（ Arlington Assembly）。此外，日產汽車也已從2月14日起暫停九州工廠的兩條生產線。菲亞特克萊斯勒本也表示，由於缺乏來自中國的零部件，它將暫停在塞爾維亞的裝配廠的運營，這是汽車製造商首次因為新冠疫情而不得不關閉歐洲的工廠。

內地車廠復工率只有32%

「疫情對企業的生產經營節奏和影響都非常大。整車廠是全國配套，有一級、二級等多個級別供應商，只要有一個環節出現問題，就會影響整車生產節奏，現在零部件供應是非常大的問題。」中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示。

中國汽車工業協會在調研的183個整車生產基地中，截至2月12日，已有59個基地開始復工復產，佔比達32.2％。不過，值得注意的是，記者從中國汽車工業協會方面了解到，在目前復工的生產基地中，也只是部分員工和環節復工，也不是正常的復產狀況。此外，疫情的出現可能會加速產業格局的優化調整。

汽車諮詢公司LMC Automotive美洲和全球汽車業務總裁傑夫·舒斯特（Jeff Schuster）也認為，從正式開工後算，車企可能需要兩到三週的時間才能恢復全部生產。LMC Automotive預計，受新冠肺炎疫情影響，2019年第一季中國汽車產量將減少約120萬輛。