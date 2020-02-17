【武漢肺炎】籲盡公民責任　鄭若驊：違反檢疫令會面臨被刑事起訴

新型武漢肺炎疫情持續，政府早前規定所有從內地入境的人士，必須接受強制檢疫14日。律政司司長鄭若驊今早 （17日）發表網誌，呼籲所有強制在家居或其他住所接受檢疫的人士，必須盡公民責任、奉公守法，衛生署會就違反檢疫令的個案搜集證據，並提交律政司考慮是否作出檢控。

鄭若驊於網誌中表示，衛生署會就違反檢疫令的個案搜集證據，並提交律政司考慮是否作出檢控。(資料圖片／李澤彤攝)

政府早前基於公共衛生緊急事態，引用《預防及控制疾病條例》規定所有從內地入境的人士，必須接受強制檢疫14日，任何違反檢疫令的人一經定罪，可被監禁6個月及罰款2萬5千元，以進一步壓縮香港和內地的跨境人流，將疫情傳入香港的風險減至最低。

鄭若驊在網誌中表示，衛生署會就違反檢疫令的個案搜集證據，並提交律政司考慮是否作出檢控，檢控人員會按證據、適用法律以及《檢控守則》處理，若有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，律政司便會提出起訴。

鄭若驊：抗疫期間律政司運作大致正常

網誌提到，為減少社會接觸以防止病毒傳播，律政司會配合政府的特別上班安排，盡量減少需要返回辦公室人員的數目，但為了處理緊急和基本的公共服務，刑事檢控科及民事法律科的接待處櫃枱如常開放，以接收公眾及法律界人士的法庭文件，民事法律科繳費處亦在部分日子提供服務，以方便市民繳交款項；律政司已因應情況調配了足夠人手提供與防疫相關的清潔服務，其他同事則透過電腦和其他通訊器材繼續在家工作，律政司在抗疫期間的運作大致正常，法庭仍會處理緊急和必要的聆訊。

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鄭若驊對在這個艱難的時刻，仍為市民服務的同事表示感謝，同時亦呼籲所有強制在家居或其他住所接受檢疫14天的人士，必須盡公民責任、奉公守法，希望廣大市民與政府一同齊心協力，由個人衛生開始做好防控的工作，使疫情盡快結束回復正常生活。