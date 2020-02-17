一國兩制指數跌至5.7分　七成人冀續落實　民主思路：港人無得揀

民主思路今天（17日）公布新一輪「一國兩制」指數為5.7分，較2018年12月的6.38分大幅下降，創下指數新低。指數由香港市民的民調及國際評價組成，其中民主思路於去年6月、8月、10月、12月委託中大亞太研究所以電話訪問1000人，指數由去年6月的4.58分，大跌至去年12月的3.53分。 調查亦問及受訪者認為應否在2047年後延續「一國兩制」，73.5%受訪者認為應繼續落實，與2018年12月的76.5%無太大差距。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智（左）認為，輕微回升的原因或與高院裁定《蒙面法》違憲、區議會選舉結果等有關。（張浩維攝）

言論自由、獨立司法權評分跌

民調指數方面，2018年12月的指數為4.84分，至2019年6月開始拾級而下，2019年8月只錄得3.98分，2019年10月更錄得新低3.26分，不過在2019年12月輕微回升至3.53分。民主思路聯席召集人（研究）潘學智認為，輕微回升的原因或與高院裁定《蒙面法》違憲、區議會選舉結果等有關。

民調同時就九大範疇作出調查，其中言論自由評分由18年12月的5.41分下跌至僅4.36分，獨立司法權和獨立立法權由分別由5.39分和5.08分，跌至分別只得4.27分和3.75分。

雖然「一國兩制」評分大跌，但仍有73.5%巿民認為繼續落實「一國兩制」，與2018年的數字相約。民主思路聯席召集人（國際）龍家麟認為，反映香港人普遍知道「無得揀」，不認為能脫離「一國兩制」，又認為若政府不提高管治水平，一國兩制信心和評分只會繼續下跌。

雖然一國兩制評分大跌，但仍有73.5%巿民認為繼續落實一國兩制，與2018年的數字相約。（資料圖片／李澤彤攝）

本土派增加 激進主義有復甦跡象

國民身份認同評分方面，中國人身份認同評分只有4.72分，較2018年12月的6.82分急速下降，香港人的身份認同評分則由8.06分上升至8.41分。民主思路認為，香港人、中國人兩種身份認同的共存空間消失，將為短期內實踐「一國兩制」的一大挑戰。

調查亦就巿民的政治傾向作分析，溫和派由64.2%下降至50.9%，建制派由11.3%下降至7.3%，民主派由16.6%上升至25.9%，其他非建制派（包括本土派和自決派）由5.1%增至10.9%，反映香港激進主義有復甦跡象。另外，在2019年8月只有44.4%人接受示威者激進示威行為，2019年10月卻增至有52.6%人接受激進行為。