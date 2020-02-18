【武漢肺炎】民政處拒提供場地　荃灣區會戶外開會討論疫情

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，荃灣區議會今日（18日）舉行第一次特別會議，討論疫情對荃灣社區的影響及相關應變工作，惟民政處以疫情為由拒絕提供場地及秘書服務，最終會議在荃灣多層停車場大廈一樓的對開空地舉行。 民主黨區議員賴文輝強烈譴責民政專員拒絕供場地予，揚言不排除到申訴專員公署投訴，並到廉署舉報對方公職人員行為失當。 一眾荃灣區議員又不滿政府未有諮詢下，決定徵用荃灣曹公潭戶外康樂中心、伍若瑜夫人普通科門診診所，批評政府漠視區議會意見。

民政處以疫情為由拒絕提供場地及秘書服務，會議在荃灣多層停車場大廈一樓的對開空地舉行。（賴文輝facebook）

指定診所鄰近梨木樹邨 議員憂出入市民安危

荃灣區議會今日召開特別會議，討論武漢肺炎疫情應對，惟荃灣民政專員葉錦菁拒絕提供場地及秘書服務，區議會轉移陣地至荃灣民政處的對出空地舉行會議。該區區議員就6項重點事項作出討論，包括反對徵用荃灣曹公潭戶外康樂中心為隔離設施、協助疫情下受經濟下滑打擊的商戶及居民等。

就鄰近梨木樹邨的伍若瑜夫人普通科門診診所，被列為指定診所，新民主同盟譚凱邦質疑是否有實際需要，認為市民若感到不適可到急症室求醫，亦只有急症室有足夠的儀器對懷疑個案進行測試。公民黨陸靈中引述食衛局的回覆指，醫管局在7個醫院聯網均設有指定診所，質疑是暗示其他區都沒有反對聲音。

民主黨賴文輝指，該診所樓上是母嬰健康院，擔心對出入的市民帶來威脅，又斥責造成如此局面是因為政府拒絕封關，批評林鄭經常叫人包容，但市民為何要包容因政府政策失當而存在的鄰近梨木樹邨。

批未有通知區議會曹公潭作檢疫中心

對於荃灣曹公潭戶外康樂中心被改作強制隔離檢疫中心，工黨趙恩來指政府出爾反爾，原稱曹公潭內部為中央冷氣，且要共用浴室，因為存在交叉感染的風險而不會考慮用作隔離，其後卻在未有通知區議會下，突然安排隔離人士入住，亦未有解釋營內的詳細運作，政府官員至今仍未有向區議會作交代。

「荃民議政」劉肇軒指，若政府解釋清楚，消除市民恐慌，社會未必會反對隔離營的設置，惟政府漠視區議會作為諮詢架構的程序公義，未有尊重市民的知情權。新民主同盟潘朗聰則指，雖然曹公潭在沙士期間亦曾用作隔離，惟沙士後附近的民居增加，政府卻沒有把市民的安危擺在眼內。

區議會其後於會上討論3個動議，包括由公民黨黃家華提出，反對於荃灣設置檢疫中心及指定診所；陸靈中提出，政府應向市民派發一萬元應付疫情，並在一個月內完成；及譚凱邦提出在迪士尼用地被徵用為檢疫中心前，先向欣澳所屬的荃灣區議會進行諮詢。3個動議均獲一致通過。