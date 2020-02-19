【鑽石公主號】李家超冀今日撤回所有港人　惟日方多項資料未提供

在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪確診感染新型肺炎的港人增至53人，保安局局長李家超今(19日)出席立法會特別會議討論疫情事宜前見傳媒，他表示日方今日會批准在病毒測試呈陰性乘客下船，日本當局表示因為人數多，會分批分日期處理乘客下船。 李家超指，入境處已聯絡船上352位香港居民，當中超過200人表示會乘坐政府包機回港，香港已多次要求日方優先處理港人的檢疫及下船安排，希望把所有港人一次過在今天撤回，但由於日本當局處理的時間比預期長，特區政府正部署第三部包機的需要。 目前日本未能提供所有港人的病毒測試結果，已知有超過20個港人的病毒測試呈陰性。

李家超。（歐嘉樂攝）

李家超表示，目前日方尚未能提供所有港人病毒測試結果、其緊密接觸者、需要逗留日本繼續接受隔離的港人人數以及隔離的方法。港府已要求日方安排留日的港人可以在陸上隔離。

他指，目前有超過20個港人的病毒測試呈陰性，會繼續要求日方盡快處理病毒測試結果，希望今日內有更多港人可以離開郵輪。他表示，港府的目標是今日內可以完成所有病毒測試結果，以及在今日內撤離所有港人，「如果日本當局不批准，最多只多一日」，但由於日本當局處理的時間比預期長，特區政府正部署第三部包機的需要。

李家超指，理解港人在船上的焦慮，相信時間再拖長對港日雙方都沒有好處，也相信日本當局不希望拖長。

被問到美國已經派包機接走在「鑽石公主號」上的美國乘客，港府相較之下是否行動太慢，李家超回應指，所有事情港府都第一時間爭取，他解釋郵輪停泊在日本，日本政府負責處理船上乘客，港府必須得到日本政府批准，「我們做過很多要求、很多協商」，指每個國家都在爭取，亦有很多國家在今日派包機接回國人，部分國家甚至沒有包機。「某一個國家的特別安排，因為它在當地有臨時基地，其他國家沒有。我們要從任何方式(入手)，視乎哪個更切實可行。」

他提到，香港在與日方交涉時，有一個強力的理由就是船上的港人數目不少，越早處理完對日方都有好處。他又指，港府派出70人到日本處理今次撤離港人安排，當撤離工作完作後，會有人員留在日本照顧需要幫助的港人。

尹兆堅。（歐嘉樂攝）

尹兆堅：包機隨行人員毋須隔離是嚴重漏洞

民主黨立法會議員尹兆堅指，「鑽石公主號」上有7分之一港人確診，比例非常高，感染情況嚴重。他指政府僅要求返港的乘客隔離，但隨行的機組人員及政府公務員卻不需隔離，是嚴重防疫漏洞，「政府憑什麼有信心穿上全套防護裝備，就不會中招? 日本已有檢疫人員一樣在全套裝備保護下中招，難道我們的裝備比日本強?」

尹兆堅又指，有機組人員向他投訴政府未有透露提供的裝備規格，亦有人表明希望回港後接受裝備，要求航空公司可以在隔離期提供津貼。

另外據他了解，負責撒僑的國泰包機(編號:77P/BHNM)，回港後兩日便會重投服務再飛橫濱，他指飛機的通風系統複雜，質疑航空公司是否有信心在短時間內能將班機撤底消毒，批評有關安排不負責任。