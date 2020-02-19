【武漢肺炎】泛民斥政府抗疫一事無成　張建宗：如做得不好冀包容

新型武漢肺炎疫情持續，立法會大會原訂今日（19日）復會，立法會主席梁君彥基於疫情擴散風險，決定取消立法會大會，但考慮到議員與公眾對疫情的關注，召開特別會議讓議員就疫情的事宜提出質詢，政務司司長張建宗將率領11名政策局局長出席會議，《香港01》現正直播。 政務司長張建宗表示，截至昨日，當局收到超過1300宗滯溜湖北港人的求助個案，涉及分布超過30個城市的2500多人，部份港人身處恩施和十堰等較偏遠的地方，政府將會分批安排滯留港人返港，目前繼續與內地部門協調跟進。

張建宗率領局長回應疫情質詢。（梁鵬威攝）

徵用駿洋邨 陳帆向受影響市民道歉

【14:05】特別會議下午2時結束，公民黨陳淑莊要求主席梁君彥將會議延長15分鐘，但梁君彥指其決定不容辯論，又指無人可替代他主持會議，他亦有「生理需要」，故需要休會。

【14:00】民建聯主席李慧琼指，身處湖北的二千多名香港人非常希望能夠盡快返港，指有部分「趕著返工」，亦有滯留港人的太太懷孕，她批評政府至今仍未有具體計劃，接載滯留港人返港，他要求政府交代原因和需考慮甚麼因素。政制及內地事務局局長聶德權表示，駐武漢辦已逐一接觸滯留港人，記錄他們的情況和需要，一直為他們提供援助，包括運送六批藥物、照顧了120人的需要。

自由黨主席、飲食界張宇人指出，自從打邊爐家旅感染肺炎，火鍋店、日式火鍋店、韓燒店「連三成生意都無埋」，他指飲食界從業員不少每小時也洗手、探熱和消毒，要求官員解釋「氣溶膠」是否傳播病毒。陳肇始表示，肺炎可透過飛沫和接觸傳播，未有足夠證據證明可由火鍋和桑拿傳播病毒。

【13:55】公民黨楊岳橋批評，政府曾承諾不會考慮以公共屋邨作隔離中心，有駿洋邨的準住戶向業主表示終止所住劏房的租約，更有準住戶已為子女安排轉校，政府卻只以6,000元津貼打發他們，批評政府犧牲基層利益，成就因政府後知後覺而要設置的隔離營。

張建宗解釋，基於形勢所迫及公共衛生的考慮，公共屋邨是迫不得已的選擇，明白準居民會有失望，強調派發的6,00元純粹是心意。運輸及房屋局局長陳帆向受影響的市民表示歉意，希望市民要明白到疫情嚴峻，政府須安排足夠的檢疫中心，應付未來由日本及內地返港的港人隔離之用，認為駿洋邨是在短時間內，能找到環境合適及有足夠公共衛生配套的場所。他又重申，過往發給駿洋邨準住戶的信件中，列明入伙日期尚未確定，並提醒準住戶不要與現時的業主終止租約等。

民建聯陳克勤認為，抗疫物資必不可少，市面上卻出現搶口罩及搓手液等的情況，市民難以負擔，口罩從抗疫必需品變成奢侈品，質問政府為何不考慮進行限價、限購及防止囤積居奇。

商務及經濟發展局局長邱騰華就指，現時本港的貨源有所轉變，不再像過往局限於內地，亦有大批次到貨，轉為以郵寄等的小批次；而對於有需要人士，政府亦有將收到的口罩捐贈，全數透過非政府機構轉送基層。

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【13:50】工黨張超雄表示，在疫情嚴重時，基層、老弱傷殘是首當其衝，尤其有些特殊需要中心及庇護工場已停止運作，他亦收到有有基層反晒，因為無口罩而不能落街買餸，認為弱勢社群辛苦並無人知，政府會否考慮有措施幫助他們。

張建宗回應說，政府極關心弱勢社群及低收入家庭，政府已將懲教署70萬口罩送給食環署清潔工，而當政府收到有心人送的口罩，亦已由特首及眾司局長親自送上門給老人家。

勞工及福利局局長羅致光表示，會盡量壓縮社福機構同事使用口罩數量，他會與社會福利署商討，維持一些社福機構的基本及必需服務。

公民黨郭榮鏗質疑，警方在處理所謂的高風險工作時，卻穿着全副保護裝備，又提到日前警務處處長鄧炳強與明星足球隊飯局時，聲稱只要收到手指公就會「赴湯蹈火在所不辭」，他說自己都會給對方手指公，希望能代為轉達處長，率團前往湖北接港人返港。

張建宗發言時澄清，政府無徵用童軍駐守隔離營，只有民安隊、醫療輔助隊及警隊負責，強調政府已很努力處理疫情工作，現時疫情已逐步受控。

李家超說，警隊工作時面對很多突發性情況、困難及挑戰，希望大家在評論時要公道。

【13:22】衛生服務界李國麟指，沙士後當局制訂指引，防護裝備需有三個月儲量，但現時只有一個月裝備儲量，現在醫護「乜裝備都唔夠用」，將醫護前線「送去死」，他要求政府交代裝備儲量的詳細數字。

食衛局長陳肇始表示，醫管局有三個月裝備存備，最近的用量因疫情轉變而提高，又指裝備在運送上出現很多挑戰，並指醫管局在今年一月開始已加快採購，並將儲量目標提升至六個月。

【13:20】民主黨尹兆堅批評政府在抗疫工作上「慢十拍」和「垃圾級表現」，他指政府雖然安排包機接載滯留鑽石公主號的港人，但機組人員和公職人員返港後不會隔離十四天，有公會代表和航空公司成員仍不知防疫物品的標準。尹兆堅又指，當局雖然指出包機返港後短期內不會截客，但有資料顯示，國泰已安排客機在本月22日飛往日本。

李家超指出，機組人員和公職人員的防護裝備已仔細研究，他們會佩載口罩、面罩，有需要會戴手套，因此已作充分準備，專家亦認為機組人員和公職人員無需要隔離。

至於航機是否在本月22日已復飛，李家超稱無資料，但指政府正部署安排第三班包機的可能性。陳帆表示，這次撤離工作是一項特別任務，或需第三班包機，他強調航班未消毒前，不能用作商業載客，航空公司需確保消毒後才可營運。



【13:05】民建聯張國鈞表示，政府推出「防疫抗疫基金」未有包涵部份同樣面臨寒冬的行業，例如私立幼稚園出現退學潮、漁農業、跨境交通服務機構、美容及洗衣業等，問政府會否考慮加碼補助?

張建宗回應指，政府盡可能顧及受疫情影響的行業，當中有輕有重，不敢保證所有行業都可以涵蓋，做由不同局一樣作客觀評估。他保證能夠做的都會努力去做，他指「防疫抗疫基金」已經由250億元加至280億元，如果要加入新項目，要求撥款也會相應提高，又指即便今次抗疫基金有遺漏，之後《預算案》發表將至，兩者相加相信能一定程度舒緩到相關行業。

漁農界功能界別議員何俊賢拆訴，業界就疫情多次去信食衛局但一直未收到書面回覆。他表示，漁農界在內地水域捕魚人數較多，如果不能落船會面臨生產受阻，疫情若持續到四、五月則剛好接上休漁期，會令在內地水域捕魚的漁民停業至九月，問政府對關漁業有何支援，能否推遲措貸還款期或協助還息。

張建宗重複表示，有部份行業是「防疫抗疫基金」未能觸及，但政府會觀察事態發展，實事求事，如有認為值得幫助的情況則深入研究。

運輸及房屋局局長陳帆。（歐嘉樂攝）

【12:50】工聯會郭偉強提到，去年9月因反修例運動，政府宣布寬免房屋協會、房屋委員會及食環署轄下的停車場收費，以減輕商戶負擔，惟疫情令商界雪上加霜，問張建宗會否加碼為商戶提供支援，其他同樣受疫情直接打擊，而基金未有提及的行業政府又會如何處理。

張建宗表示，一定會更全面審時基金運作，在星期五的財委會會議尚有8小時可再作討論，政府會顯示幫助社會的決心。

醫學界陳沛然問到，醫管局未有就dirty team完成工作後，設置統一的清洗期機制，如何保證從dirty team出來的醫護人員重返工作崗位，不會感染其他同事及病人。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，相信醫管局的感染控制小組一定有作討論及接受前線意見，在不同情況中取得平衡，並會就問題與聯網總監作安排。



【12:45】民建聯黃定光表示，在疫情影響下，很多企業經營困難，希望銀行及業主能提供支援，與企業共渡難關，他問及政府會否要求房協、港鐵等採取減租免租措施。

政務司司長張建宗表示，特首已不斷呼籲業主要減租及免租，又提到日前宣布的抗疫基金，有針對性計劃協助企業。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，銀行界已推出舒緩措施協助企業，包括中小企貸款計劃，以及企業貸款，讓中小企可以還息不還本等。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，明白中小企正面對銀根及開支兩大困難，政府早前已加推針對中小企的按揭計劃，並與機管局及房協溝通，商討能否有減租安排。

建制派班長廖長江表示，有商人囤積口罩居期，並藉此謀利，又指有港人不願居住地方附近設置檢疫中心，亦有餐廳表明不做內地人生意，涉嫌歧視，他問政府會如何化解心結，重建獅子山下同舟共濟精神。

政務司司長張建宗回應指，政府希望社會同心協力打好今次抗疫戰，但粉嶺暉明邨早前卻被暴徒破壞，認為是對抗疫工作雪上加霜、落井下石，他強調政府已將很多口罩送給市民，希望以身作則發放正能量。

民主黨鄺俊宇批評政府抗疫工作一事無成。（歐嘉樂攝）

張建宗：強制檢疫突擊檢查1856宗

【12:20】民建聯蔣麗芸問政府加碼到280億的抗疫基金，最需要支援的是一直沒有取綜援等打工仔，他們沒有任何收入，但政府的支援幫不到他們，問政府可否協助。

張建宗回應指，除了綜援人士以外，低收入人士組成的20萬個家庭，都會受惠。勞工及福利局局長羅致光指，失業率的確有上升，亦有人需要放無薪假期，相信財政司司長陳茂波下周的《財政預算案》會有相關交代。他又指，如果政府有新的支援工作想做，設計制度方面需時，所以政府傾向以現有，容易執行的制度幫助市民，而法例內有的遣散費等，亦有考慮如何協助低收入人士。

公民黨譚文豪質問，到2月為止，有約5千多個人需要接受家居隔離，而有報道發現當中有人私自離家，問政府每日有多少巡查，由那些部門負責，如何分工等。

張建宗指，家居檢疫由多個部門共同努力，亦有委託不少義工，如退休公務員，而食物及衞生局、衞生署、各紀律部隊亦有幫手，強調突撃檢查時有證件及背心，社福署、民政署，亦有電話中心監察，亦有人監察電子手環，共數千人參與。



張建宗指，直到昨日為止，個人突擊檢查已做了1856宗。保安局局長李家超補充指，上門突擊檢查有5個紀律部隊參與，包括警隊、消防處、入境處、海關、懲教署等都有參與。他指，警方因此多出資源，可用於調查案件，而每日檢查工作，都有不同的分配。

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鄘俊宇批政府抗疫一事無成 張建宗：部份問題非香港可應付

【12:15】民主黨鄘俊宇批評，政府在抗疫方面一事無成，以澳門暫停賭場運作後，近2星期沒有新增個案為例，質問政府為何一早不封關，林鄭班子是否有需要問責下台，張建宗是否需要代表林鄭道歉。

張建宗回應指，政府在抗疫工作上好努力，審時度勢推出各項措施，保持迅速、公開及嚴陣以待的原則。他又指，現時每日由內地入境的人士，有8成為港人，若一早封關會令很多香港人滯留內地，形容香港情況特殊，強調港府會實事求是，以市民利益為依歸。張建宗又自言一向「好謙虛」，若政府做得不好希望市民包容，又稱好多問題並非單單香港能應付，市民現時未必能看到到成績，但承諾政府會一步步處理。

實政圓桌田北辰批評14日強制檢疫形同虛設， 被檢疫人士尚可以「通街走」。田北辰早前向政府推薦了、由居美港人生產的定位功能手環，港府亦已下訂並預計於下星期到貨，質問政府何時能落實使用。

張建宗澄清檢疫人士不能「通街走」，強調政府正在認真檢控違法人士。創新及科技局局長楊偉雄感謝田北辰的轉介，已購置該公司全數5,600個手環存貨，本況亦有自行研發可重用手環，希望能本地研發、本地受惠，預料一個月能生產3,000個。

李家超。（歐嘉樂攝）

涂謹申促交代撤離湖北港人時間表

【11:55】民建聯劉國勳批評政府抗疫工作「慢半拍」，問到因應現時經濟衰退下，各行各業出現裁員日問題，政府會否有措施跟進，包括保母車、飯堂及運輸業等，形容有關行業情況嚴峻，惟防疫抗疫基金沒有提及有關行業。

張建宗指，防疫抗疫基金涉及21項措施，正在考慮繼續進行修訂，希望今日會提交財委會文件；另外在即將公布的《財政預算案》，亦會為經濟進行一定的支援，兩者要一併來看，形容政府有一定數量的措施，希望能幫到經濟及各行各業。

【11:45】民主黨涂謹申指出，政府決定撤離鑽石公主號的港人，但仍未撤離滯留湖北港人，質疑政府並非無心，而是有更多其他原因，涂謹申要求官員交代政府是在哪一天決定計劃撤離鑽石公主號的港人，又要求官員了細交代政府在哪一天計劃撤離滯留湖北港人。

李家超指出，當知道有港人在日本郵輪上確診，港府已展開有關工作，每日按變化、事態變化處理，希望第一批港人可以在今天登上包機，並盡管讓所有香港人可以在第一日落船。涂謹申其後向多次追問，李家超反駁涂謹申「未做過行動」，指每次行動都是按事態變化而有不同應變方案。

政制及內地事務局局長聶德權則表示，當港府接到求助個案時，已即時向滯留湖北港人提供協助，又指政治已作預案準備，一直為安排滯留湖北港人回港制定計劃，又指計劃時已考慮留在湖北的人數和地點，並需檢視香港檢疫設施。

涂謹申。（歐嘉樂攝）

張華峰問延遲公布年報 局長竟答口罩供應

【11:50】經民聯金融服務界張華峰指，肺炎疫情重創香港經濟活動，影響香港與內地之間的往來，幸好金融市場未出現恐慌性拋售，不過他指香港會計師、核數師因疫情未能返回內地公司，一些在香港上市、但有內地業務的上市公司或未能在限期前提交年報，他問政府會否責成港交所延遲公布年報的時間，不讓「淡友」造成恐慌性拋售的局面。

張建宗將問題交往財經事務及庫務局局長劉怡翔回答，劉怡翔回答問題時卻回答有關口罩供應的問題，引起議員一陣哄動，劉怡翔其後更要求張華峰重覆問題，張華峰斥：「我已經問咗我要問嘅問題！」劉怡翔及後表示，港交所和證監會已出了通知，指有關報表日報可按個別時間處理。

張建宗：正徹查CSI口罩流出市面

【11:35】工聯會黃國健問政府，指每人派錢一萬元已是全民的共識，問政府是否願意派錢。

張建宗回應指，他明白香港市民的困難，指疫症對香港影響大，強調政府會盡一切努力，下星期公布的《預算案》以「保就業，撐企業，紓民困」為主題。他又提到，政府的「抗疫基金」星期五將到立法會財務委員會審議，他希望屆時議員會支持，讓政府在困難環境下，與市民共渡時艱。

議會陣線毛孟靜質問政府為何不全面封關，質疑是為了照顧內地「玻璃心」，又比喻政府的抗疫措施為「堤壩有缺口」。她亦質疑為何警隊要取用如此多防疫裝備，問懲教署生產的CSI口罩供應到哪兒，因為坊間一度有CSI口罩流出。

張建宗回應指，CSI口罩一般供政府部門使用，亦有部分給了非政府機構，而特首林鄭月娥早前以表明，現時額外生產的70萬個CSI口罩將留給政府外判清潔工，以保障其健康。他又表示，政府對市面流入的CSI口罩很關心，正在徹查，如事件屬實，將認真跟進。

【11:30】工聯會麥美娟提到，一名麗閣邨長者向她反映，希望房署為她更換排氣管，但房署指更換需300元。麥美娟問到，政府稱四月將有檢疫中心完成，質疑政府是否已預計疫情會持續至四月，又擔心口罩、食米等是否足夠應付市民需要。

張建宗表示，他和麥美娟的關注一致，政府的確努力尋找適切地方興建檢疫中心，希望市民能夠包容，但強調檢疫中心的確有需要。張建宗又指，副食品供應正常，香港有一個月、約2,500萬公斤食米存糧。

運輸及房屋局局長陳帆則回應排氣管問題，指已為長康邨康美樓A07室住戶檢查排氣管，其中25戶正常，發現住戶有改動，已即時進行復修。

【11:00】特別會議開始，主席梁君彥表示明白議員對疫情的關注，只要有關於疫情的補充質詢都會接受，惟提醒議員會議將於下午2時結束，請議員節省時間並讓其他議員亦能發言。



【10:55】保安局局長李家超在會前表示，已接觸到「鑽石公主號」352名港人，當中約200名港人表示會乘搭港府安排的包機回港，港府已向日本提出讓港人優先下船，而目前約有20名港人已下船。李家超指，日本分批處理「鑽石公主號」乘客下船，政府正考慮安排第三架包括到日本接港人回港。

李家超說，已多次促請日方優先處理港人落船安排，但日方仍有多項資料未能提供，包括港人乘客的測試結果，有多少人是確診者的密切接觸者，多少人需要隔離，隔離人士會在船上或陸上隔離等。由於日方表示要分批處理乘客，因此乘客等候落船時間較預期更長，正部署包機安排。

（梁鵬威攝）

【10:30】保衛香港運動數十人今天（19日）到立法會外舉行「撐政府齊抗疫」集會，促立法會盡快通過280億抗疫撥款，民建聯立法會議員葛珮帆、柯創盛、梁志祥等人接收請願信，並表示會盡力爭取撥款盡快通過。

集會舉行期間，有不同意見人士指罵保衛香港運動，要求集會人士「返大陸」，他們反指「香港就係大陸」、「你返楊岳橋屋企瞓」。

梁君彥周五（14日）決定，不召開原定於今日舉行的立法會大會，但考慮到議員與公眾對疫情的關注，將於今日早上11時至下午2時，舉行另一個會議讓議員就疫情提出質詢，張建宗將率領相關政策局局長出席會議。

會上會處理2項急切質詢。工聯會麥美娟提出，政府現時是否有準則訂明在甚麼情況下，須把某處所封閉並強制其居民暫時遷離；以及政府會否立即派員檢查排污系統設計與長康邨相同的公營房屋單位，以免青衣長康邨康美樓同類事件再次發生。公民黨郭家麒則會就接回滯留湖北省港人，及醫管局轄下醫護人員的保護裝備提出質詢。

▼長康邨康美樓情況▼