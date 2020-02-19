【武漢肺炎】民建聯促政府抗疫基金加碼　加強支援各行業

武漢肺炎疫情持續，民建聯立法會議員葛珮帆表示，很多行業正生活在水深火熱之中，很多僱員被迫放無薪假，面對開工不足問題，加上業主不肯減租，令很多中小企需要結業，促請政府為280億抗疫基金加碼。 有洗衣業界代表指，有行家反映現時一日只有兩至三張單，坦言「幾十年來都無試過咁困難」；另一代表說，由於酒店及酒樓都無生意，舉例「過去有70車生意，現在只淨6車」，而洗衣業約聘用3萬名從業員，並聘用了不少殘疾人士，若店舖結業，他們就要被安排入庇護中心，影響很多家庭。

洗衣業界代表郭小姐指，有行家反映現時一日只有兩至三張單，坦言「幾十年來都無試過咁困難」。(歐嘉樂攝)

民建聯議員何俊賢表示，自去年六月後酒樓少了很多酒席，令養殖漁業生意變得很差，賣出的魚總共少了4至6成，加上內地在5月開始休漁期，估計漁業今年最多只能做3個月生意，令一些漁民可能要借貸度日，希望政府推出第二、三輪抒困措施，協助受影響行業。

何俊賢表示，自去年六月後酒樓少了很多酒席，令養殖漁業生意變得很差，賣出的魚總共少了4至6成。(歐嘉樂攝)

有美容業界代表表示，本港有6千美容院，涉及10萬名從業員，逾8成美容院都是10人以下的微企，而很多客人都是預繳式消費，但自去年6月起，有美容院已跌了9成生意，有些甚至「一個月一張單都無。」

民建聯議員柯創盛說，一些屋村酒樓及小型補習社都面對很大經營困難，希望房屋署及領展能共渡時艱，又認為政府的抗疫基金應快及準地幫助各行業。他呼籲各黨派要以香港大局為重，不要阻撓財委會通過撥款。