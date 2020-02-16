【武漢肺炎】疫情重創飲食業　西貢區店舖生意跌逾半至八成

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今已有56宗確診病例。疫情對零售、飲食業生意造成打擊，連西貢區都受波及。有在西貢區的餐廳店主表示，自疫情在香港出現以來，生意跌幅接近一半，更指曾想過關門不做生意；亦有店舖負責人，疫情嚴重，「有錢嘅都去咗買口罩啦」。

柴太郎咖啡店負責人李小姐指，生意不排除進一步下跌。(蕭韻蕊攝)

食肆負責人指生意下跌四成多

在西貢經營「柴太郎咖啡店」的李小姐指，去年反修例運動期間，受運動影響，生意升幅超過一半，除了街坊生意，會有更多遊客和香港人來西貢遊玩。然而，自從一月起，肺炎疫情開始在香港出現，生意額比起反修例運動期間下跌了四至五成，人流少令生意減少，現時有不少都只是街坊生意。

她指，在康美樓出現確診個案後，曾擔心「會好似沙士咁」，一度想過停業數天，但最後仍決定開舖，惟會做好防疫措施，例如在餐廳放置消毒洗手液予客人使用，亦要求員工戴口罩：「首先要保障自己和客人」。

李小姐直言，現時對租金等開支感到有壓力，如果政府繼續不封關，令疫情在香港持續擴散的話，預計生意額會再進一步下跌，甚至跌至反修例運動之前：「人工、食材等開支都無得cut，如果到時唔開門做生意，咪可以cut電費囉！」

三和發雜貨舖負責人方太指，生意大受打擊，但只可以做好自己。(蕭韻蕊攝)

雜貨舖負責人：有錢嘅都去咗買口罩

三和發食品店主要售賣各種食物和懷舊小食。負責人方太指，疫情令生意大跌超過一半，甚至有七、八成：「平時週末好多遊客，現時差不多大部分都是街坊，生意同之前比真係爭好遠」，她表示可能中午人流會略為變多。

她指，本來反修例運動並沒令生意特別變好，只在12月時因市區衝突略為減少，令遊客和外來人不再擔心進出西貢的交通問題，生意曾上升一至兩成。

但現時面對疫情打擊令生意轉差，方太笑指「有錢嘅都去咗買口罩啦」。她指對未來生意額「擔心唔到咁多」，指始終有人流才有生意，如果疫情受控、沒有人再確診的話，生意自然會上升，最重要是自己做好保護措施。